【全國新聞】報告指美國民眾購買力較疫情前上升（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在臨近聖誕購物旺季，以及通脹持續緩和之際，民眾的消費保持強勁，聯邦財政部週四發表的報告指出，一般美國人的購買力較疫情前上升，並且較2019年有多一千元花。

聯邦商務部數據顯示，11月份油價明顯回落，汽油售價下跌接近3%，全國零售銷售11月份就意外上升0.3%，扭轉前一個月下跌0.2%的市道，也比預期下跌0.1%強勁許多，扣除汽車和汽油項目的銷售就上升0.6%。

其中餐廳和酒吧銷售上升1.6%，體育用品、書籍、音樂店舖銷售上升1.3%，網上零售銷售也有1%增幅。

數據反映出，雖然信用卡債務上升，但民眾的消費依然保持強勁，對聖誕購物季節的消費市道有利。

聯邦財政部週四發表的分析報告指出，一般美國人的購買力較疫情前上升，實際工資是指扣除通漲因素後的工資。

報告指，美國人的實際工資上漲的幅度較疫情前大，尤其是低收入家庭和中產階層的實際工資上漲的幅度最大，購買力亦隨之上升。

今年一般美國工人，除了可以負擔與2019年相同的貨品和服務，還有多一千元可以花或儲蓄，因為工資中位數上升的幅度高過價格的升幅。

報告指，雖然民眾仍然感受到通漲的壓力，但拜登政府的經濟政策，讓中產家庭更多有喘息的空間。

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