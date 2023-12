【KTSF 毛皓延報導】

中半島San Mateo縣警表示,一名男子涉嫌搶劫Millbrae一間7-11便利店,並打傷一名店員,疑犯在犯案前3天,才因涉及另一宗重罪案件獲准保釋候審。

被捕男子是一名34歲San Bruno居民,根據警方,案發於週三清晨5點多,位於Millbrae市中心El Camino Real 401號的7-11便利店,有人企圖在店內盜竊,店員上前阻止時,賊人投擲店內商品,兩人在櫃台後發生肢體衝突,店員被襲擊,匪徒之後徒步離開。

縣警鎖定疑犯身份,疑犯在當日下午約1點40分,被San Mateo市警方拘捕。

當局調查發現,疑犯在3天前涉及另一宗重罪案件,獲准保釋候審。

疑犯面對搶劫和在保釋期間犯下重罪的指控。

