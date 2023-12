【全國新聞】美國三家主要零售商暫停銷售兒童水珠玩具產品

【KTSF】

關於兒童玩具安全的消息,三家主要零售商亞馬遜、Walmart和Target表示,他們將暫停銷售給幼兒的水珠玩具產品,原因是擔憂潛在兒童誤吞水珠的安全問題。

這類彩色的水珠,是由超吸水的聚合物製成,它們通常作為玩具出售,包括在手工藝套裝中,以及給發展障礙兒童使用的感知工具,然而多年來,有關誤吞這些產品的案例,導致嚴重的健康風險的個案層出不窮。

美國消費者產品安全委員會在線指南中指出,誤吞這類水珠可能導致嚴重的不適或危及生命,如果水珠被卡在耳朵管道,就可能還會造成損傷或失去聽力。

委員會指在2016年至2022年間,醫院急診室共接收了約7800例與水珠相關的患者個案。

非營利機構「That Water Bead Lady」的創辦人Ashley Haugen表示,這些公司的主動採取行動不僅挽救了生命,,還在消費者之間建立了信任。

他表示,為此真的感到自豪,因為大家所看到的,以及這一行動所展示的,是父母、倡導者、醫療保健專業人員、政策制定者和企業共同努力,為所有的孩子創造一個更安全的世界。

在2017年,Ashley Haugen的小女兒因這類水珠受到嚴重的傷害,她於是創立了That Water Bead Lady組織,關注兒童安全。

上個月,新澤西州的民主派國會議員Frank Pallone Jr.提出了一項法案,主張在全國範圍內,禁止所有針對兒童市場而推廣的超強吸水珠產品。

