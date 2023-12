【KTSF】

近日在北灣Sonoma縣有第三間農場發現有家禽患上禽流感,近數千隻鳥類受到影響。

上個星期Sonoma縣議會宣布進入緊急狀態,因為在Petaluma市,有兩家農場爆發了禽流感,有超過25萬隻母雞和鴨要撲殺。

農業部表示,新出現的禽流感病毒株,已經影響了47個州內的6千9萬隻鳥類。

