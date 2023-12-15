【灣區新聞】芬太尼致死個案高企 舊金山開始檢測污水的危險物質（視頻）

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舊金山（三藩市）芬太尼致死個案高企，為應對濫藥問題，舊金山公共衛生局表示，已開始檢測污水中一些危險物質，如芬太尼的水平。

全國有70個社區參與國家濫藥研究所首個污水檢測計劃，舊金山是其中之一。

舊金山公共衛生局表示，在本月初，舊金山水利局開始從兩個主要的污水處理廠抽取污水樣本，並送去東岸麻省一個聯邦外判的實驗室做檢測，以了解污水中，包括芬太尼、安非他命、可卡因在內的一些危險物質的含量，也會檢測類鴉片藥物中毒的解藥納洛酮在污水中的水平。

預計下個月會有初步檢測結果，之後會每兩個星期會收到結果，一切費用由聯邦政府負擔。

當局指污水檢測，可以顯示社區濫藥的大致情況，但不會追蹤到特定社區和住戶，檢測提供的數據，可以讓當局制定更具策略性的應對措施，以挽救生命。

計劃會進行至明年8月。

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