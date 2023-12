【灣區新聞】芬太尼致死個案高企 舊金山開始檢測污水的危險物質（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)芬太尼致死個案高企,為應對濫藥問題,舊金山公共衛生局表示,已開始檢測污水中一些危險物質,如芬太尼的水平。

全國有70個社區參與國家濫藥研究所首個污水檢測計劃,舊金山是其中之一。

舊金山公共衛生局表示,在本月初,舊金山水利局開始從兩個主要的污水處理廠抽取污水樣本,並送去東岸麻省一個聯邦外判的實驗室做檢測,以了解污水中,包括芬太尼、安非他命、可卡因在內的一些危險物質的含量,也會檢測類鴉片藥物中毒的解藥納洛酮在污水中的水平。

預計下個月會有初步檢測結果,之後會每兩個星期會收到結果,一切費用由聯邦政府負擔。

當局指污水檢測,可以顯示社區濫藥的大致情況,但不會追蹤到特定社區和住戶,檢測提供的數據,可以讓當局制定更具策略性的應對措施,以挽救生命。

計劃會進行至明年8月。

