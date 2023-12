【娛樂新聞】Winka推年度壓軸單飛歌《說好的未來》Candy助陣MV 勉勵大眾走出低潮

女團COLLAR成員Winka陳泳伽,日前推出本年度壓軸歌曲《說好的未來》,新歌MV除找來隊友Candy王家晴與藝人張芷澄(Christie)演出外,更與MIRROR成員Jer柳應廷早前推出的新歌《大海少年》作前後呼應,Winka與Jer分別在自己的單曲中飾演「天使」,透過一艘小船的出現連繫兩個故事,帶出正面訊息,勉勵大眾走出低潮,具異曲同工之效。 《說好的未來》MV,講述一對閨密互相扶持,每當其中一人遇上困難打算放棄自己之際,另一位閨密便會出來拯救對方,最終兩個閨密其實是同一個人,帶出所有困難都係靠自己克服的訊息,Winka透露MV以溫情牌感動大家:「喺低谷及遇挫折想做儍事時,好多時會忘記咗同身邊人嘅約定及承諾,而我遇上挫拆時,會諗身邊有好多人想同我一齊行落去,令自己唔會去做啲極端嘅事,粉絲同COLLAR就係畀到自己好多動力去做好每一件事。」 跟Jer新歌前後呼應

提到今次MV跟Jer新歌大玩前後呼應,Winka透露是機緣巧合,並非一早安排:「呢首歌好特別,咁啱我哋大家同一時間對世界有啲諗法,想帶同一個訊息畀呢個世界,又咁啱我哋用同一個MV導演Rony Kong,於是導演提議我哋做個前後呼應,係機緣巧合。」 至於在《說好的未來》中飾演閨密的COLLAR成員Candy與張芷澄,二人首次合作拍MV,默契十足,當中Candy很高興跟Christie合作,她大讚對方窩心:「Christie係一個好有能量同埋好sweet 嘅女仔,拍攝MV嗰晚上山拍嘢,我著背心裙,一cut 機,佢攬住我話驚我凍親!」Candy續說,在MV拍攝期間,不時被Christie的演繹感動到喊,她說:「有一場望住Christie 同男朋友鬧交嘅戲,我第一個take都睇到喊,好似真係望到自己或者best friend 被傷害咁。」 Candy恨演舞台劇

此外,Candy表示很榮幸參與今次Winka的新歌MV,當初她聽到《說好的未來》的歌曲及導演send 給她的story board時 ,她已覺得很感動,未知她演繹今次角色可有壓力?她謂:「與其話壓力,我覺得係有種使命感,好希望可以出一分力去畀到力量正面對緊情緒困擾嘅人,學識好好去擁抱自己、同自己溝通,同時亦都要感受身邊人對你嘅愛同關心。」 問到Candy可有渴望單飛出歌?Candy指希望有日能力上可單飛出歌,但比單飛出歌更渴望的,是她希望演舞台劇,她說:「如果講我暫時最想試,可能係舞台劇,因為我覺得舞台劇同camera filming 好唔同,唔會有咁多個take、咁多個角度去capture ,演繹上同埋身體運用都應該係兩回事,所以都會想試下。」

