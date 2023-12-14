【娛樂新聞】Winka推年度壓軸單飛歌《說好的未來》Candy助陣MV 勉勵大眾走出低潮

女團COLLAR成員Winka陳泳伽，日前推出本年度壓軸歌曲《說好的未來》，新歌MV除找來隊友Candy王家晴與藝人張芷澄（Christie）演出外，更與MIRROR成員Jer柳應廷早前推出的新歌《大海少年》作前後呼應，Winka與Jer分別在自己的單曲中飾演「天使」，透過一艘小船的出現連繫兩個故事，帶出正面訊息，勉勵大眾走出低潮，具異曲同工之效。

《說好的未來》MV，講述一對閨密互相扶持，每當其中一人遇上困難打算放棄自己之際，另一位閨密便會出來拯救對方，最終兩個閨密其實是同一個人，帶出所有困難都係靠自己克服的訊息，Winka透露MV以溫情牌感動大家：「喺低谷及遇挫折想做儍事時，好多時會忘記咗同身邊人嘅約定及承諾，而我遇上挫拆時，會諗身邊有好多人想同我一齊行落去，令自己唔會去做啲極端嘅事，粉絲同COLLAR就係畀到自己好多動力去做好每一件事。」

跟Jer新歌前後呼應

提到今次MV跟Jer新歌大玩前後呼應，Winka透露是機緣巧合，並非一早安排：「呢首歌好特別，咁啱我哋大家同一時間對世界有啲諗法，想帶同一個訊息畀呢個世界，又咁啱我哋用同一個MV導演Rony Kong，於是導演提議我哋做個前後呼應，係機緣巧合。」

至於在《說好的未來》中飾演閨密的COLLAR成員Candy與張芷澄，二人首次合作拍MV，默契十足，當中Candy很高興跟Christie合作，她大讚對方窩心：「Christie係一個好有能量同埋好sweet 嘅女仔，拍攝MV嗰晚上山拍嘢，我著背心裙，一cut 機，佢攬住我話驚我凍親！」Candy續說，在MV拍攝期間，不時被Christie的演繹感動到喊，她說：「有一場望住Christie 同男朋友鬧交嘅戲，我第一個take都睇到喊，好似真係望到自己或者best friend 被傷害咁。」

Candy恨演舞台劇

此外，Candy表示很榮幸參與今次Winka的新歌MV，當初她聽到《說好的未來》的歌曲及導演send 給她的story board時 ，她已覺得很感動，未知她演繹今次角色可有壓力？她謂：「與其話壓力，我覺得係有種使命感，好希望可以出一分力去畀到力量正面對緊情緒困擾嘅人，學識好好去擁抱自己、同自己溝通，同時亦都要感受身邊人對你嘅愛同關心。」

問到Candy可有渴望單飛出歌？Candy指希望有日能力上可單飛出歌，但比單飛出歌更渴望的，是她希望演舞台劇，她說：「如果講我暫時最想試，可能係舞台劇，因為我覺得舞台劇同camera filming 好唔同，唔會有咁多個take、咁多個角度去capture ,演繹上同埋身體運用都應該係兩回事，所以都會想試下。」