【娛樂新聞】新碟《IN GOOD TIME》搶先廳 馮允謙自爆創作時最愛話晒事

「唱作王子」馮允謙(Jay)下周一(18日)推出新碟《IN GOOD TIME》,日前在戲曲中心茶館舉行「KK搶先廳」新碟分享會, 反應熱烈,門票火速售罄。音樂會上,Jay邀請新碟創作團隊T-Ma馬敬恆、陳考威和周錫漢,上台分享創作經過。主持人「飛機」問陳考威和T-Ma,如何與Jay做歌時夾到好氣氛,順利完成?Jay突然自爆:「聽晒我話,咁我就easy going(好易話為)!」兩位嘉賓立即點頭,平時順得人的Jay,原來在錄音室霸氣急升,反差萌引起全場笑聲。 Jay在分享會上演唱碟內全部歌曲,包括從未曝光的《在最好的時間做最好的你》和《給你幸福 所以幸福》英文版《You are my everything》,除了與創作團隊分享點滴,「寵粉Jay」完場後更逐一跟歌迷合照。他說:「好開心,每年年尾係我最鍾意嘅聖誕節,又可以出碟,今晚有好多Fans、好朋友、音樂伙伴嚟試聽音樂會,好感恩。」台上被爆《收到收到》是他早有預謀冧另一半而寫?Jay扮嬲笑說:「佢哋一上台就爆我啲料呀!哈哈,其實我都無乜嘢要收埋,爆咪爆囉,我爆返佢哋料!」 感情豐富的Jay透露日前練歌時,被歌詞感動流淚。他說:「我好緊張,因為第一次喺咁多人面前唱晒成隻碟嘅歌,我好在乎大家反應,希望大家鍾意。《在最好的時間做最好的你》係成隻碟嘅主題,噚日練歌嘅時候,我一唱完就喊。當時我幻想見到十一年前嘅Jay,呢段時間經歷咗好多事,每次聽呢首歌都好大感覺。」錄歌時反而比較冷靜,因為當時Jay與自己的身體和時間競賽,他說:「錄歌嘅時候有感覺但無喊,因為當時身體開始有少少唔舒服,我好擔心自己病,影響進度,錄唔切就出唔到碟,好大影響,所以錄歌嘅時候雖然都好投入,但更專注唱得好唔好。而到最近練歌嘅時候就好投入,特別感動。」 碟內收錄了一首英文歌《You are my everything》,是《給你幸福 所以幸福》原形,這歌一推出立即成為婚禮熱門歌,Jay說:「初頭唔係諗住寫結婚歌,呢首歌有啲特別,我最初寫Demo用英文填詞,一心諗住出英文歌,無諗有廣東話詞,後來出咗廣東話版本好受歡迎,好多謝大家咁鍾意。依家收錄喺碟嘅英文版本,係我原本嘅諗法和訊息。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。