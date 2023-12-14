【娛樂新聞】新碟《IN GOOD TIME》搶先廳 馮允謙自爆創作時最愛話晒事

「唱作王子」馮允謙（Jay）下周一（18日）推出新碟《IN GOOD TIME》，日前在戲曲中心茶館舉行「KK搶先廳」新碟分享會， 反應熱烈，門票火速售罄。音樂會上，Jay邀請新碟創作團隊T-Ma馬敬恆、陳考威和周錫漢，上台分享創作經過。主持人「飛機」問陳考威和T-Ma，如何與Jay做歌時夾到好氣氛，順利完成？Jay突然自爆：「聽晒我話，咁我就easy going（好易話為）！」兩位嘉賓立即點頭，平時順得人的Jay，原來在錄音室霸氣急升，反差萌引起全場笑聲。

Jay在分享會上演唱碟內全部歌曲，包括從未曝光的《在最好的時間做最好的你》和《給你幸福 所以幸福》英文版《You are my everything》，除了與創作團隊分享點滴，「寵粉Jay」完場後更逐一跟歌迷合照。他說：「好開心，每年年尾係我最鍾意嘅聖誕節，又可以出碟，今晚有好多Fans、好朋友、音樂伙伴嚟試聽音樂會，好感恩。」台上被爆《收到收到》是他早有預謀冧另一半而寫？Jay扮嬲笑說：「佢哋一上台就爆我啲料呀！哈哈，其實我都無乜嘢要收埋，爆咪爆囉，我爆返佢哋料！」

感情豐富的Jay透露日前練歌時，被歌詞感動流淚。他說：「我好緊張，因為第一次喺咁多人面前唱晒成隻碟嘅歌，我好在乎大家反應，希望大家鍾意。《在最好的時間做最好的你》係成隻碟嘅主題，噚日練歌嘅時候，我一唱完就喊。當時我幻想見到十一年前嘅Jay，呢段時間經歷咗好多事，每次聽呢首歌都好大感覺。」錄歌時反而比較冷靜，因為當時Jay與自己的身體和時間競賽，他說：「錄歌嘅時候有感覺但無喊，因為當時身體開始有少少唔舒服，我好擔心自己病，影響進度，錄唔切就出唔到碟，好大影響，所以錄歌嘅時候雖然都好投入，但更專注唱得好唔好。而到最近練歌嘅時候就好投入，特別感動。」

碟內收錄了一首英文歌《You are my everything》，是《給你幸福 所以幸福》原形，這歌一推出立即成為婚禮熱門歌，Jay說：「初頭唔係諗住寫結婚歌，呢首歌有啲特別，我最初寫Demo用英文填詞，一心諗住出英文歌，無諗有廣東話詞，後來出咗廣東話版本好受歡迎，好多謝大家咁鍾意。依家收錄喺碟嘅英文版本，係我原本嘅諗法和訊息。」