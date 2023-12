【娛樂新聞】為電影《爆裂點》操練操爆肌 楊天宇Angus被火燒嗌到冇聲

斥資二億、起用全香港班底的電影《爆裂點》日前於香港上映,爆肌小生楊天宇(Angus)亦有份參演。電影中,Angus飾演緝毒組警員家駒。 首次跟出名嚴謹的林超賢合作,Angus見到Lam導現場指揮,又導他們演戲,坦言自然付出100%的努力,「Lam導係一個要求好精準、好準確嘅導演,無論喺機位上、戲文上,甚至乎控場能力都係一流嘅導演。有一個咁高水準嘅導演喺現場嘅時候,你係會自自然然想付出100%嘅投入程度去配合。」 戲中,Angus有多場戲份需要赤膊上陣,雖然這些「爆肌演出」在拍攝前兩星期才收到通知,一向有操開肌的Angus亦需要緊急加操,「我記得化緊妝嘅時候,副導演走入嚟話:『喂!導演話要你哋兩個幾三個禮拜之後除衫喎!得唔得呀?』跟住我就話:『吓!咁大鑊!』」幸好當時組合「廿四味」成員李凱賢(Brian)亦在化妝車內,他立即提供一個美國海軍的訓練方法-「Murph」,「先跑一英哩、跟住做一百下引體上升,二百下掌上壓、三百下深蹲,再跑一英哩嘅一個訓練,士兵要着住一件1.5kg嘅背心去做,咁我當然『偷懶』啦,哈哈,冇着住嗰一件1.5kg嘅背心做呢個work out。嗰兩個禮拜,我一個禮拜做四至五次,四至五次係for修身、cut乾水,等啲線條靚啲,同時間我都有去gym room做重量訓練,泵番大啲肌肉,所以gym room再加Murph,雙管齊下咁鍛鍊身體。」 除了事前操爆肌,拍攝現場,Angus又跟一同拍攝的朱鑑然於片場內keep住齊齊扶欄杆操練,問到二人是否比賽?Angus謂:「好明顯係為咗呢個赤裸嘅sence去泵脹啲肌肉啦。比賽定練習?兩樣都有啩,因為我記得我哋係鬥做得多下,我多少少啦,哈哈。」至於拍攝的難忘事,Angus透露一場他被火燒的戲份,「我諗呢場戲係需要最大嘅想像力,要幻想啲火由腳燒到全身,嗰種嗌,力竭聲嘶咁樣嗌,好歇斯底里。我記得後期去到配音室再要嗌多次嘅時候,都嗌到冇晒聲。」

