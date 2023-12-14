【娛樂新聞】ViuTV劇《法與情》下周一香港首播 謝安琪虛心向老公請教做戲 陳靜首次拍劇

ViuTV原創劇《法與情》將於12月18日（星期一）香港隆重首播。劇集講述由謝安琪飾演的大律師Angel因對某大藥廠的抗腦退化藥控訴失敗，而身心大受打擊，更因此面臨離婚危機。為了爭奪兒子的撫養權，她接了一宗法律援助案來提高自己的品德聲望。而這宗案件過後，她拾回熱誠，重新調查當年藥廠一案。期間她又遇上一宗桃色詐騙案，卻意外發現有關藥廠一案的新線索。

謝安琪、陳靜及李芯駖早前齊集為劇集《法與情》開工，眾人現身監獄、醫院等場境拍攝，劇中飾演律師的Kay表示與DaDa最多對手戲，劇中不時要鬥咀：「因為要對咀，所以花好多時間對劇本，希望可以搞好啲節奏！其實呢部劇好多人都第一次合作，好似芯駖、珈其，我地現實中好似『筆友』好少見面，但網上成日支持對方，呢次終於合作啦！」而Kay拍攝前仲專程向余安安請教，坦言獲益良多：「今次最難係講人與人之間感情，內容好多細節不能出錯，但要保持情緒最辛苦，我同師傅（安安姐）都覺得有挑戰，依家開始要享受長對白。而返到屋企好虛心向老公請教，即使唔討教佢都會好熱心參與，即使自己背對白，佢都會加把咀嘅。」

而DaDa今次係第一次參演電視劇，大談：「我覺得劇同電影最大分別係角色嘅變化，因為長度不同可以有創作空間！今次題材好好，帶出背後家庭嘅問題，成件事好立體、好感人！」而劇中DaDa做單親媽媽，笑言第一次同小演員有如此緊密的關係：「我年齡都可以有個女嘅，身邊都好多朋友有小朋友。而戲中我要成日喊，而拍攝呢部劇增長咗我嘅法律知識，起碼知道監獄原來係咁嘅樣，長知識嘅機會！」

李芯駖就話同前輩合作感緊張，笑言被重量級演員震攝：「我第一次見到Kay其實好緊張，搞到我唔敢講嘢，點知佢經理人出聲嫌我地唔夠Friend，我先敢同佢傾計，其實我好鍾意Kay，佢好多歌我都識唱㗎。」