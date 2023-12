【娛樂新聞】ViuTV劇《法與情》下周一香港首播 謝安琪虛心向老公請教做戲 陳靜首次拍劇

ViuTV原創劇《法與情》將於12月18日(星期一)香港隆重首播。劇集講述由謝安琪飾演的大律師Angel因對某大藥廠的抗腦退化藥控訴失敗,而身心大受打擊,更因此面臨離婚危機。為了爭奪兒子的撫養權,她接了一宗法律援助案來提高自己的品德聲望。而這宗案件過後,她拾回熱誠,重新調查當年藥廠一案。期間她又遇上一宗桃色詐騙案,卻意外發現有關藥廠一案的新線索。 謝安琪、陳靜及李芯駖早前齊集為劇集《法與情》開工,眾人現身監獄、醫院等場境拍攝,劇中飾演律師的Kay表示與DaDa最多對手戲,劇中不時要鬥咀:「因為要對咀,所以花好多時間對劇本,希望可以搞好啲節奏!其實呢部劇好多人都第一次合作,好似芯駖、珈其,我地現實中好似『筆友』好少見面,但網上成日支持對方,呢次終於合作啦!」而Kay拍攝前仲專程向余安安請教,坦言獲益良多:「今次最難係講人與人之間感情,內容好多細節不能出錯,但要保持情緒最辛苦,我同師傅(安安姐)都覺得有挑戰,依家開始要享受長對白。而返到屋企好虛心向老公請教,即使唔討教佢都會好熱心參與,即使自己背對白,佢都會加把咀嘅。」 而DaDa今次係第一次參演電視劇,大談:「我覺得劇同電影最大分別係角色嘅變化,因為長度不同可以有創作空間!今次題材好好,帶出背後家庭嘅問題,成件事好立體、好感人!」而劇中DaDa做單親媽媽,笑言第一次同小演員有如此緊密的關係:「我年齡都可以有個女嘅,身邊都好多朋友有小朋友。而戲中我要成日喊,而拍攝呢部劇增長咗我嘅法律知識,起碼知道監獄原來係咁嘅樣,長知識嘅機會!」 李芯駖就話同前輩合作感緊張,笑言被重量級演員震攝:「我第一次見到Kay其實好緊張,搞到我唔敢講嘢,點知佢經理人出聲嫌我地唔夠Friend,我先敢同佢傾計,其實我好鍾意Kay,佢好多歌我都識唱㗎。」

