【KTSF 毛皓延報導】

一名七旬亞裔長者,在舊金山(三藩市)Costco被人襲擊,匪徒搶走事主手袋,事主被拖行造成身上瘀傷。

警方週二中午約12點接報,去到位於舊金山十街的Costco,得知一名74歲亞裔女事主在該Costco的室內停車場步行途中,遭到一名非洲裔男子搶手袋,雙方糾纏後,匪徒上了由另一名非洲裔男子駕駛的接應車輛逃去,兩人經由11街向北逃去。

事主受傷,沒有生命危險,損失銀包、現金、證件、手機和鎖匙。

Asian Crime Report的報導指出,事主遭到匪徒拖行,頭部和身上多處瘀傷,影片可見,事發後事主由警員陪同,同行還有一名亞裔長者。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。