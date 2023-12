【KTSF】

就上個月聖荷西市發生的搶劫郵差的案件,聯邦當局懸紅15萬緝拿疑犯。

美國郵政調查服務局指,案發於11月14日下午1時40分左右,地點位於2465 Ontario Drive,靠近Somersworth Drive。

當局公開了疑犯和疑犯車輛的照片,疑犯穿著一件黑色連帽運動衫,戴著口罩、黑手套,穿著牛仔褲和黑色鞋,提著一個袋子,疑犯車輛是一輛灰色或米色的四門房車。

當局呼籲有任何劫案的相關資料,可致電美國郵政調查服務局熱線1-877-876-2455,案件編號4190574-ROBB。

