【灣區新聞】非牟利機構金美倫堂鼓勵家暴受害者尋求幫助（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)地檢處確認,華裔女子Kimberly Wong的命案是和家庭暴力有關,非牟利機構金美倫堂表示,很多時華裔家庭對於家庭暴力,抱著「家醜不可外揚」的態度,金美倫堂因此鼓勵受害者踏出第一步尋求幫助。

金美倫堂社會服務部主任鄺姑娘說:「尤其是我們華人都會覺得,這些事(家暴)或是家裡的問題,都會是家醜不外揚,很多人都害怕、覺得很沒有面子去尋求幫助。」

金美倫堂的鄺姑娘說,每個人都有機會碰上家庭暴力,而大部份家暴受害者都是女性。

鄺姑娘說:「我所知美國有些聯盟或者數據顯示,四個婦女中有一個會遇上家庭暴力。」

金美倫堂每年接獲70至80個家庭求助,但部份人未必會講出來,所以沒有確實的數據。

鄺姑娘說,一段關係中,最重要的是如何相處和互相尊重。

鄺姑娘說:「每個關係中,大家一定會有不同意見,有時有些爭拗和摩擦,但是如何可以冷靜下來,大家再去談及一件事,大家如何去處理。」

鄺姑娘說家庭暴力包括言語、肢體、性暴力。

雖然她不希望會走到這一步,但若然人身安全受威脅,緊急情況下報警是有需要。

鄺姑娘說:「受害人不安說了出來,對方知道後會害怕,或更加對自己作出傷害,所以一開始察覺到不安全、你們的關係有某些改變,就要及早處理問題。」

金美倫堂為家庭暴力受害人提供不同資源,包括安全計劃、情緒管理、法援及收容所轉介等,有需要的民眾可以致電(415) 781-0401。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。