【灣區新聞】FBI舊金山分局長談全國和灣區詐騙案趨勢（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

假日季節來臨,詐騙案亦有上升的趨勢,聯邦調查局舊金山(三藩市)分局局長Robert Tripp接受本台專訪,談到在假日季節,全國和灣區詐騙案的趨勢。

FBI舊金山分局局長Robert Tripp說:「不幸的是,灣區的每個社區,都有騙局的受害人。」

聯邦調查局(FBI)是美國的執法機關負責執行聯邦法例,打擊罪案,FBI探員的職務與警察類似,只是FBI專責聯邦層面的執法,Tripp表示,騙徒多數喜歡索取禮品卡,騙徒會想出一些理由或借口,誘使買家向他們以禮品卡付款。

Tripp說:「聯邦調查局希望確保每個人都知道,沒有合法企業會要求消費者發送禮品卡來代替付款,詐騙者非常喜歡禮品卡,因為是匿名的,而且很容易兌換現金,詐騙者確實依賴這匿名性,因此他們會要求人們向他們發送禮品卡,事實上這是一個騙局。」

Tripp表示,最常見的詐騙類型,除了禮品卡詐騙外,還有不送貨詐騙,即是受害人付款後,沒有收到貨品。

FBI又提醒市民,注意一些不明來歷的推銷,例如是一些講述優惠的電子郵件、電話或短信等,必須對這類型的資訊保持高度警惕,而在假日季節期間,相信很多人都會選擇網上購物,那在網購方面,市民可以注意什麼呢?

Tripp說:「我們鼓勵消費者光顧信譽良好的商店,如果只在互聯網上出現的小型網站作買賣,那麼就應該謹慎對待,有很多第三方評論網站,可以幫助消費者找出,那些市場是合法,那些市場可能不合法。」

Tripp鼓勵大家網上購物時使用信用卡,原因是騙徒無法直接進入受害人的銀行帳戶,並在大部分情況下,受害人可以聯繫信用卡公司取回損失。

另外,Tripp亦指出,網上情緣騙案,即是俗稱的殺豬盤亦十分常見。

Tripp說:「事實上,騙徒對浪漫根本沒有興趣,他或她只在約會網站上假裝,這一切都是為了騙徒,從受害者那裡騙錢而設計的,最終一些受害者損失了很多錢。」

但有不少華人對執法和司法機關有所畏懼,Tripp指出,如果真的成為受害者,應盡快報案,當局亦可提供不同的語言服務。

Tripp說:「FBI有能力,用不同的語言與大眾互動,包括粵語和國語,如果你撥打800-225-5324聯絡我們,我們可以幫助你,找說你語言的人跟你聯繫,可能需要一點時間,但我們確實有這個能力。」

