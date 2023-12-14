【灣區新聞】FBI舊金山分局長談全國和灣區詐騙案趨勢（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

假日季節來臨，詐騙案亦有上升的趨勢，聯邦調查局舊金山（三藩市）分局局長Robert Tripp接受本台專訪，談到在假日季節，全國和灣區詐騙案的趨勢。

FBI舊金山分局局長Robert Tripp說：「不幸的是，灣區的每個社區，都有騙局的受害人。」

聯邦調查局（FBI）是美國的執法機關負責執行聯邦法例，打擊罪案，FBI探員的職務與警察類似，只是FBI專責聯邦層面的執法，Tripp表示，騙徒多數喜歡索取禮品卡，騙徒會想出一些理由或借口，誘使買家向他們以禮品卡付款。

Tripp說：「聯邦調查局希望確保每個人都知道，沒有合法企業會要求消費者發送禮品卡來代替付款，詐騙者非常喜歡禮品卡，因為是匿名的，而且很容易兌換現金，詐騙者確實依賴這匿名性，因此他們會要求人們向他們發送禮品卡，事實上這是一個騙局。」

Tripp表示，最常見的詐騙類型，除了禮品卡詐騙外，還有不送貨詐騙，即是受害人付款後，沒有收到貨品。

FBI又提醒市民，注意一些不明來歷的推銷，例如是一些講述優惠的電子郵件、電話或短信等，必須對這類型的資訊保持高度警惕，而在假日季節期間，相信很多人都會選擇網上購物，那在網購方面，市民可以注意什麼呢？

Tripp說：「我們鼓勵消費者光顧信譽良好的商店，如果只在互聯網上出現的小型網站作買賣，那麼就應該謹慎對待，有很多第三方評論網站，可以幫助消費者找出，那些市場是合法，那些市場可能不合法。」

Tripp鼓勵大家網上購物時使用信用卡，原因是騙徒無法直接進入受害人的銀行帳戶，並在大部分情況下，受害人可以聯繫信用卡公司取回損失。

另外，Tripp亦指出，網上情緣騙案，即是俗稱的殺豬盤亦十分常見。

Tripp說：「事實上，騙徒對浪漫根本沒有興趣，他或她只在約會網站上假裝，這一切都是為了騙徒，從受害者那裡騙錢而設計的，最終一些受害者損失了很多錢。」

但有不少華人對執法和司法機關有所畏懼，Tripp指出，如果真的成為受害者，應盡快報案，當局亦可提供不同的語言服務。

Tripp說：「FBI有能力，用不同的語言與大眾互動，包括粵語和國語，如果你撥打800-225-5324聯絡我們，我們可以幫助你，找說你語言的人跟你聯繫，可能需要一點時間，但我們確實有這個能力。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。