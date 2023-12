【財經新聞】聯儲局決定維持現行利率不變 明年或減息0.75厘

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天議息會議之後週三決定繼續暫停加息,即是維持現行利率不變,並且提示,明年有機會減息總共0.75厘。

聯儲局決策組官員週三一致決定,維持目前的利率不變,即是保持在5.25厘至5.5厘之間,這個息口是22年來最高。

聯儲局自去年3月以來,已經先後加息11次,在最近三次的議息會議,都決定暫停加息。

聯儲局又提示,明年有可能會減息總共0.75厘,如果每次減息4分之1厘,即是明年有機會減息三次。

有這個減息的推測,是因為局方預期,明年的通脹將會回落至2.4%,到2025年,通脹有可能進一步跌至2.2%。

聯儲局的聲明又指出,將來是否有需要額外再加息的問題,這個要視乎緊縮的貨幣政策對經濟活動和通脹,以及對金融發展有何影響。

主席包維爾在會後的記者會上表示,目前的加息週期可能已經或接近見頂,但就沒有講明何時減息。

包維爾說:「最近的指標顯示,第三季經濟增長明顯減慢,就算GDP循著正軌擴張約2.5%,因為強勁的消費需求,以及供應情況正在改善。」

包維爾指出,也不會完全排除加息的可能,他又多次重申,聯儲局仍需要參考更多證據,去證明通脹走向2%目標,而明年的經濟仍有機會朝著令人驚訝的方向走。

他又指出,現時處於經濟衰退是缺乏理據的想法,但明年衰退就有可能出現。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。