【財經新聞】聯儲局決定維持現行利率不變 明年或減息0.75厘

December 14, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注
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【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天議息會議之後週三決定繼續暫停加息，即是維持現行利率不變，並且提示，明年有機會減息總共0.75厘。

聯儲局決策組官員週三一致決定，維持目前的利率不變，即是保持在5.25厘至5.5厘之間，這個息口是22年來最高。

聯儲局自去年3月以來，已經先後加息11次，在最近三次的議息會議，都決定暫停加息。

聯儲局又提示，明年有可能會減息總共0.75厘，如果每次減息4分之1厘，即是明年有機會減息三次。

有這個減息的推測，是因為局方預期，明年的通脹將會回落至2.4%，到2025年，通脹有可能進一步跌至2.2%。

聯儲局的聲明又指出，將來是否有需要額外再加息的問題，這個要視乎緊縮的貨幣政策對經濟活動和通脹，以及對金融發展有何影響。

主席包維爾在會後的記者會上表示，目前的加息週期可能已經或接近見頂，但就沒有講明何時減息。

包維爾說：「最近的指標顯示，第三季經濟增長明顯減慢，就算GDP循著正軌擴張約2.5%，因為強勁的消費需求，以及供應情況正在改善。」

包維爾指出，也不會完全排除加息的可能，他又多次重申，聯儲局仍需要參考更多證據，去證明通脹走向2%目標，而明年的經濟仍有機會朝著令人驚訝的方向走。

他又指出，現時處於經濟衰退是缺乏理據的想法，但明年衰退就有可能出現。

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