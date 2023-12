【市府有約】馮嘉輝出任Millbrae市長 公布具體施政計劃（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台日前報導,Millbrae市長馮嘉輝(Anders Fung)宣誓就職,成為該市首位第一代移民市長,本集的《市府有約》,帶您回顧週二的就職典禮實況,還有馮嘉輝上任後要推動的具體施政計劃。

Millbrae市長馮嘉輝上任後的第一次演說,先用中文向市民打招呼,讓現場的支持者非常興奮。

Millbrae市週二晚迎來建市75年以來首位第一代移民市長,而且為了配合該市建市75週年晚會,宣誓就職典禮特別選在Millbrae的活動中心舉行,儘管場地非常大,熱情的民眾還是擠爆了會場,有許多華裔民眾特地到此見證這歷史性的一刻,馮嘉輝無疑成為全場的焦點人物。

馮嘉輝的宣誓儀式,是由San Mateo縣高等法院華裔法官Elizabeth Lee主持,馮嘉輝的妻子以及兩名子女也上台陪同,儀式結束後,他也隨即發表上任後首次談話,揭示未來的重要工作,他先點出城市面臨的挑戰。

馮嘉輝說:「較高的利率和變化中的商業環境,最近導致商家關閉,本市和整個州正在尋找結束無家可歸現象的方法,我們市中心仍然有空置店面,我們當中許多人都遇過被破窗而入,長者和弱勢的群體每天

都受到虐待和攻擊,隨著生活成本的不斷上漲,我們不知道我們的下一代如何找到離家近的地方居住,我知道、因為我與大家談過,許多居民覺得,我們的聲音沒有被聽到。」

他承諾會帶領社區應對這些挑戰,確保城市的繁榮。

馮嘉輝說:「從今晚開始我們必須捲起袖子,並且加快步伐,與各地區、全州相關部門共同努力,切實推進車站建設,把運輸豐富的潛力轉變成繁榮。」

他也當場宣布一項振興El Camino Real的好消息。

馮嘉輝說:「我今天很興奮的通報,我們剛剛成功的確保150萬元運輸當局的撥款,提高在El Camino Real上駕駛人、自行車騎士和行人的安全,它將啟動我們的大道計劃。」

對於當地業主、商家和居民,他也提出相應計劃。

馮嘉輝說:「我們需要透過合理的(建築)密度獎金,來獎勵市中心的業主,以改善我們的街景和生意機會,我們本地商家將在我們新的商業改善區中取得更大的成功,我們的下一代,那些渴望在Millbrae社區工作、生活和做出貢獻的人,需要一個可負擔且靠近市中心的地方,較不幸者需要獲得他們所需的援助,並以更有成效的方式重新進入社區。」

身為市長,他也承諾會維持核心服務,像是保持街道和公園清潔、安全和容易進入,並滿足居民對生活品質的期待,最重要的就是讓商家和居民有更強力的公共安全。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。