【市府有約】馮嘉輝出任Millbrae市長 公布具體施政計劃（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台日前報導，Millbrae市長馮嘉輝（Anders Fung）宣誓就職，成為該市首位第一代移民市長，本集的《市府有約》，帶您回顧週二的就職典禮實況，還有馮嘉輝上任後要推動的具體施政計劃。

Millbrae市長馮嘉輝上任後的第一次演說，先用中文向市民打招呼，讓現場的支持者非常興奮。

Millbrae市週二晚迎來建市75年以來首位第一代移民市長，而且為了配合該市建市75週年晚會，宣誓就職典禮特別選在Millbrae的活動中心舉行，儘管場地非常大，熱情的民眾還是擠爆了會場，有許多華裔民眾特地到此見證這歷史性的一刻，馮嘉輝無疑成為全場的焦點人物。

馮嘉輝的宣誓儀式，是由San Mateo縣高等法院華裔法官Elizabeth Lee主持，馮嘉輝的妻子以及兩名子女也上台陪同，儀式結束後，他也隨即發表上任後首次談話，揭示未來的重要工作，他先點出城市面臨的挑戰。

馮嘉輝說：「較高的利率和變化中的商業環境，最近導致商家關閉，本市和整個州正在尋找結束無家可歸現象的方法，我們市中心仍然有空置店面，我們當中許多人都遇過被破窗而入，長者和弱勢的群體每天

都受到虐待和攻擊，隨著生活成本的不斷上漲，我們不知道我們的下一代如何找到離家近的地方居住，我知道、因為我與大家談過，許多居民覺得，我們的聲音沒有被聽到。」

他承諾會帶領社區應對這些挑戰，確保城市的繁榮。

馮嘉輝說：「從今晚開始我們必須捲起袖子，並且加快步伐，與各地區、全州相關部門共同努力，切實推進車站建設，把運輸豐富的潛力轉變成繁榮。」

他也當場宣布一項振興El Camino Real的好消息。

馮嘉輝說：「我今天很興奮的通報，我們剛剛成功的確保150萬元運輸當局的撥款，提高在El Camino Real上駕駛人、自行車騎士和行人的安全，它將啟動我們的大道計劃。」

對於當地業主、商家和居民，他也提出相應計劃。

馮嘉輝說：「我們需要透過合理的（建築）密度獎金，來獎勵市中心的業主，以改善我們的街景和生意機會，我們本地商家將在我們新的商業改善區中取得更大的成功，我們的下一代，那些渴望在Millbrae社區工作、生活和做出貢獻的人，需要一個可負擔且靠近市中心的地方，較不幸者需要獲得他們所需的援助，並以更有成效的方式重新進入社區。」

身為市長，他也承諾會維持核心服務，像是保持街道和公園清潔、安全和容易進入，並滿足居民對生活品質的期待，最重要的就是讓商家和居民有更強力的公共安全。

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