【KTSF】

被哈馬斯脅持的美國人質中,目前還有8人下落不明,總統拜登週三在白宮接見這些人質的家屬。

出席聚會的人質家屬共有13人,另外有3個人透過電話連線加入,這些家屬形容,今次是了不起的會談和對話,他們除了感謝拜登政府努力營救美國人質之外,還希望所有被哈馬斯扣押在加沙的人質,都能夠重獲自由。

目前仍有138名人質中在哈馬斯手上,人質當中,有少數的婦女與兒童。

白宮表示,以色列與哈馬斯爆發衝突以來,最少有13名美國人質死亡,4名美國人質獲得釋放。

