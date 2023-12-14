【灣區新聞】為防店舖盜竊 舊金山多間商舖拆除自助收銀機

【KTSF 林子皓報導】

為防止店舖盜竊，舊金山多間商舖已經拆除了店內的自助收銀機，當中包括大型連鎖店Safeway和Target。

位於舊金山Webster街的Safeway超市，因店舖盜竊猖獗，而拆除了自助收銀機。

當顧客走入這間Safeway，就會發現到處都是閘門，當收銀櫃台沒有收銀員的時候，就會封起不讓人通過，店內的後門通常都閉門。

在這間Safeway工作的保安表示，公司最近請了更多保安，以便應對店舖盜竊事件。

Safeway在夏天，在自助收銀櫃台旁邊安裝了防盜閘門，但現在已經連自助收銀機都沒有了。

這位常客表示，小偷光天化日之下公然盜竊並不罕見。

顧客Mike Reddig說：「你看到這兩個人把一袋袋雞肉塞進他們的袋子裡，當我告訴保安這件事時，他們說我們無能為力。，我們必須看到他們的行動。」

Mission夾4街的Target店，已經停用店內的自助收銀櫃台，以防止店舖盜竊案和有組織的零售盜竊。

基於這兩個原因，Target在這個秋季已經關閉了位於灣區的三間分店。

Reddig說：「我相信這是一個更大的社會問題的徵狀。」

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