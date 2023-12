【灣區新聞】Union City市議會投票通過華裔市議員王耀明出任副市長（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區華裔參政又有新的紀錄,東灣Union City建市以來,首位華裔市議員王耀明(Jeff Wang)在週二晚的市議會獲得投票通過,成為該市新任副市長,他也打破歷史,成為該市首位華裔副市長,王耀明週三接受本台專訪。

東灣Union City市議會在週二晚的會議中,以四票贊成、一票反對的表決下,通過由華裔市議員王耀明出任新的副市長一職。

王耀明說:「當選副市長主要就是,可能責任心更重一點,在這一年任期當中的話,我希望能夠更多的起到一些領導的作用,因為副市長有很多的、特別的一些功能要去執行,希望能在這一年當中,為Union City做更多的事情。」

Union City的市長是經由選民投票產生,任期為四年,副市長則是每年12月的會議,由市議員推舉產生,任期為一年,王耀明週二獲選後,立刻就上任。

談到當選感言,他提到去年競選市議員時,經歷不少麻煩,包括競選宣傳牌被市府員工拿走,又被指是特朗普追隨者,這一次爭取副市長過程,也受到一些排擠,不過其他市議員看到他的努力,最終以大比數支持而當選副市長,唯一的反對票是由現任市長投下,王耀明認為,他的努力得到眾人的肯定。

王耀明代表東灣Union City第三區,是共和黨籍,去年底創歷史,成為該市建市以來首位華裔市議員,他也曾在2016年成為New Haven聯合校區首位華裔學區委員,如今再下一城。

王耀明說:「這一路過來的話就是,實際上還是受到很多的一些打壓,就是有各種,有歧視、有打壓、有些政見不同的打壓,但是在這個時候的話,只要我們認認真真做事,然後團結多數的話,別人還是能看見的。」

王耀明來自中國上海,畢業於華東師範大學,1984年來美留學,並取得物理博士學位,他也是推動哈佛大學訴訟案的亞美教育聯盟的共同創辦人。

