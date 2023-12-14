【灣區新聞】Union City市議會投票通過華裔市議員王耀明出任副市長（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區華裔參政又有新的紀錄，東灣Union City建市以來，首位華裔市議員王耀明（Jeff Wang）在週二晚的市議會獲得投票通過，成為該市新任副市長，他也打破歷史，成為該市首位華裔副市長，王耀明週三接受本台專訪。

東灣Union City市議會在週二晚的會議中，以四票贊成、一票反對的表決下，通過由華裔市議員王耀明出任新的副市長一職。

王耀明說：「當選副市長主要就是，可能責任心更重一點，在這一年任期當中的話，我希望能夠更多的起到一些領導的作用，因為副市長有很多的、特別的一些功能要去執行，希望能在這一年當中，為Union City做更多的事情。」

Union City的市長是經由選民投票產生，任期為四年，副市長則是每年12月的會議，由市議員推舉產生，任期為一年，王耀明週二獲選後，立刻就上任。

談到當選感言，他提到去年競選市議員時，經歷不少麻煩，包括競選宣傳牌被市府員工拿走，又被指是特朗普追隨者，這一次爭取副市長過程，也受到一些排擠，不過其他市議員看到他的努力，最終以大比數支持而當選副市長，唯一的反對票是由現任市長投下，王耀明認為，他的努力得到眾人的肯定。

王耀明代表東灣Union City第三區，是共和黨籍，去年底創歷史，成為該市建市以來首位華裔市議員，他也曾在2016年成為New Haven聯合校區首位華裔學區委員，如今再下一城。

王耀明說：「這一路過來的話就是，實際上還是受到很多的一些打壓，就是有各種，有歧視、有打壓、有些政見不同的打壓，但是在這個時候的話，只要我們認認真真做事，然後團結多數的話，別人還是能看見的。」

王耀明來自中國上海，畢業於華東師範大學，1984年來美留學，並取得物理博士學位，他也是推動哈佛大學訴訟案的亞美教育聯盟的共同創辦人。

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