【灣區新聞】聖荷西市將推大型住房發展項目 全部是可負擔住房（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

根據聖荷西市府的城市規劃文件顯示,該市將有一個大型住房發展項目,將興建804個住房單位,而且全部是可負擔住房。

The Mercury News報導指出,根據市府城市規劃部門的開發計畫文件顯示,這項住房興建計畫案,位於北聖荷西Alviso區,佔地3.2英畝的土地上,打算開發804個住房單位,範圍在Topgolf Drive、Anderson Alley、North First Street和Bay Vista Drive的地塊上,而且全部都是可負擔住房。

報導引用聖塔克拉拉縣紀錄官辦公室資料,顯示該塊空地由Pine Tree Investment & Management擁有,為房地產投資提供融資的Genesis Commercial Capital公司針對該地點向市府提交住房提案。

規劃文件顯示,計畫興建八棟多戶住宅,都是100%的可負擔住房,這項計畫有待市府審核批准。

