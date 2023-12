【灣區新聞】校園暴力事件激增 Santa Rosa校區決定再在高中初中部署校警

【KTSF 張擎鳳報導】

北灣Santa Rosa校區總監決定再次在高中和初中部署SRO學區警員,因為過去幾星期裡面,校區內的暴力事件激增。

最近Santa Rosa發生的暴力事件,包括Santa Rosa高中的一名學生被同學刺傷,Montgomery高中的一名學生,因攜帶刀進入校園而被捕。

除此之外,還有一名學生在3月時死亡,該學生當時涉嫌在教室裡襲擊了另一名學生。

家長Jose Duenas說:「我們需要在校園裡有警察,許多學校門口都有探測器,如果它適用於其他學校,那為什麼不呢?我們要逐步做出改變

SRO校園警員計劃於1997年至2020年實施,Santa Rosa校區將會有在所有高中和部份初中實施這個計劃,直至寒假到來。

Santa Rosa的學校也表示,自3月以來,他們已經做出了一些改變,但也要指出,它們在應對正在上升的幫派暴力事件時面臨許多挑戰,包括人手短缺和預算不足,而校區內的違反紀律事件,在上年和今年都有所下降。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。