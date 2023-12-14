【全國新聞】美國官員憂加沙緊張局勢或觸發本土獨狼襲擊行為

【KTSF 張擎鳳報導】

中東加沙地區的醫療人員表示，該地區出現多種疾病，例如水痘和腦膜炎等，在以哈戰爭下，美國官員擔心加沙的緊張局勢，可能會在這個聖誕新年假期期間進一步升級。

聯合國大會以壓倒性多數票，贊成要求以色列立即停止對加沙的攻擊，除了呼籲結束以哈戰爭外，聯合國還希望釋放所有人質。

國會參議院少數黨領袖麥康尼說：「家人正在祈禱，讓無辜親人的歸來，當中包括幾名美國人在內。」

雖然聯合國的投票具有政治意義，但它不具有約束力，而且實際上不具有任何法律效力，這與在上星期五安理會的停火決議不同，當時美國投了否決的一票。

與此同時，聯邦調查局和國土安全部發表了一份聯合聲明，聲稱加沙持續的戰爭，可能會引發節日期間在美國境內的獨狼襲擊行為。

非牟利組織Jewish Nevada總裁Stefanie Tuzman說：「我們是一個大家庭，以色列當前局勢有漣漪效應，正在影響我們這裡美國的人。」

白宮國家安全顧問Jake Sullivan和國防部長Llyod Austin，本週將前往以色列參加重要會議，與此同時，拜登總統也警告以色列，對哈馬斯作戰而無差別攻擊平民，會令以色列失去國際的支持。

拜登說：「我們已經向以色列人表明，他們知道無辜巴勒斯坦人的安全，仍然令人擔憂。」

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