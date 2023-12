【全國新聞】美國官員憂加沙緊張局勢或觸發本土獨狼襲擊行為

【KTSF 張擎鳳報導】

中東加沙地區的醫療人員表示,該地區出現多種疾病,例如水痘和腦膜炎等,在以哈戰爭下,美國官員擔心加沙的緊張局勢,可能會在這個聖誕新年假期期間進一步升級。

聯合國大會以壓倒性多數票,贊成要求以色列立即停止對加沙的攻擊,除了呼籲結束以哈戰爭外,聯合國還希望釋放所有人質。

國會參議院少數黨領袖麥康尼說:「家人正在祈禱,讓無辜親人的歸來,當中包括幾名美國人在內。」

雖然聯合國的投票具有政治意義,但它不具有約束力,而且實際上不具有任何法律效力,這與在上星期五安理會的停火決議不同,當時美國投了否決的一票。

與此同時,聯邦調查局和國土安全部發表了一份聯合聲明,聲稱加沙持續的戰爭,可能會引發節日期間在美國境內的獨狼襲擊行為。

非牟利組織Jewish Nevada總裁Stefanie Tuzman說:「我們是一個大家庭,以色列當前局勢有漣漪效應,正在影響我們這裡美國的人。」

白宮國家安全顧問Jake Sullivan和國防部長Llyod Austin,本週將前往以色列參加重要會議,與此同時,拜登總統也警告以色列,對哈馬斯作戰而無差別攻擊平民,會令以色列失去國際的支持。

拜登說:「我們已經向以色列人表明,他們知道無辜巴勒斯坦人的安全,仍然令人擔憂。」

