【全國新聞】拜登兒子亨特拒閉門作證 共和黨人考慮啟動藐視國會程序

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院共和黨人發出傳票,要求總統拜登的兒子亨特週三早上出庭閉門作證,以便交代他和家族與外國商業的交易,但亨特拒絕閉門作證,他表示,為了公平起見,他只是願意公開作證,共和黨人現正考慮是否控告亨特藐視國會。

亨特拜登週三在國會大樓外面再次重申,他願意在國會公開作證,以確保眾議院屬下委員會不能以扭曲、操縱證據和說謊等方式展開對他家族的調查。

亨特也指,有關的調查是非法與不公平,眾議院共和黨人向亨特發出傳票,要求他週三早上到國會眾議院的監察和司法委員會分別閉門作證,而這兩個委員會的主席,連同眾議院籌款委員會,正帶頭啟動對總統拜登的彈劾調查。

共和黨人已拒絕讓亨特公開作證,理由是他們希望亨特首先閉門作證,知道亨特不會出席閉門作證之後,共和黨人對記者說,將會啟動控告亨特藐視國會的程序。

對此,亨特週三對記者表示,眾議院共和黨人不希望有個「公開程序」來審訊,亨特又說,六年來,他一直都成為特朗普強硬派支持者攻擊的目標,他們損害他的人格、又攻擊他的妻兒和親友、又嘲笑他的毒癮、貶低他的康復,試圖令他失去人性。

他指出,這些舉動的目的,就是為了損害他畢生致力公共服務的父親。

亨特又重申,他父親,總統拜登,並沒有參與任何他的商業交易。

亨特說:「六年來,特朗普機器一直攻擊我,叫囂”亨特在何處?我回答:我在這裡”,讓我盡力表明,我父親沒有在財政上參與我的生意,不涉及執業律師、Burisma公司董事的身份、不涉及我與一名中國商人的合夥、也不牽涉入我在海外內的投資,肯定無關我的藝術家身份。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。