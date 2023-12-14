【科技新聞】蘋果公司正開發新功能 進一步保護用戶個資

December 14, 2023 新聞, 科技新聞

【KTSF 周正鈞報導】

蘋果公司正在嘗試進一步保護用戶的個人資料，免受黑客或賊人盜取。

蘋果公司目前正在開發一項功能，使竊賊難以取得用戶手機內的資料。

除了所有目前已有的用戶安全措施外，還針對你的手機萬一被盜、竊賊獲得裝置的密碼等情況，而加上一個生物識別技術保護功能，即是說，用戶必須以他們的面孔，或使用指紋認證，才能真正解鎖。

如果要更改Apple ID密碼，新增或移除臉部或指紋認證等功能，更需要一小時後再做一次生物識別認證，才可完成更新密碼，這一額外的安全措施，僅在用戶離開熟悉的位置，例如工作地點或家中時才生效。

下一次蘋果作業系統更新時，會加入這個功能，所有iPhone用戶到時可以選擇啟動這項功能。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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