優山美地國家公園週三宣布一項新的汽車入園預訂措施。

這項名為「Peak Hour Plus」的新措施,要求只是開車入園參觀而不留宿的旅客,於某些繁忙的日子和時段要預先在官網上預訂,目的是希望減少園內汽車數量,但如果你是在園內留宿就不用預訂。

官網將於明年1月5日早上8時開始接受預訂,詳情可上優山美地官網查詢。

