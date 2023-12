【全國新聞】共和黨控制的眾議院通過啟動對拜登的彈劾表決

【KTSF】

聯邦眾議院週三正式啟動針對總統拜登的彈劾表決,決議以221票對212票獲得通過。

共和黨控制的眾議院批准了這項調查,以釐清拜登是否有從兒子亨特的商業行為獲取不當利益。

亨特被控於2009年至2017年間,利用父親擔任副總統的影響力,在海外的商業交易不當獲利,表決案進行前不久,亨特剛拒絕眾議院監督委員會的傳票,不願在國會閉門作證。

亨特聲稱,因為擔心自己的話會被扭曲,所以他只接受公開作證,對此共和黨議員則揚言,將採取措施,追究亨特藐視國會的罪名,這可能導致亨特入獄。

白宮方面則駁斥這項彈劾決定,聲稱缺乏證據,毫無事實根據,完全是出於政治動機。

不過即使眾議院投票彈劾總統,後續也需參議院以3分之2的票數通過,由於參議院以拜登所屬的民主黨議員佔多數,預計此彈劾案不足以讓拜登下台。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。