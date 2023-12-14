【全國新聞】共和黨控制的眾議院通過啟動對拜登的彈劾表決

【KTSF】

聯邦眾議院週三正式啟動針對總統拜登的彈劾表決，決議以221票對212票獲得通過。

共和黨控制的眾議院批准了這項調查，以釐清拜登是否有從兒子亨特的商業行為獲取不當利益。

亨特被控於2009年至2017年間，利用父親擔任副總統的影響力，在海外的商業交易不當獲利，表決案進行前不久，亨特剛拒絕眾議院監督委員會的傳票，不願在國會閉門作證。

亨特聲稱，因為擔心自己的話會被扭曲，所以他只接受公開作證，對此共和黨議員則揚言，將採取措施，追究亨特藐視國會的罪名，這可能導致亨特入獄。

白宮方面則駁斥這項彈劾決定，聲稱缺乏證據，毫無事實根據，完全是出於政治動機。

不過即使眾議院投票彈劾總統，後續也需參議院以3分之2的票數通過，由於參議院以拜登所屬的民主黨議員佔多數，預計此彈劾案不足以讓拜登下台。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。