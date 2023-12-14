【全國新聞】Tesla召回超過200萬輛電動車 更新自駕系統軟件

December 14, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Tesla)

【KTSF 周正鈞報導】

Tesla電動車廠宣布將召回總數超過200萬輛車，涵蓋所有車型，原因是要修復一個在使用自動駕駛模式時，確保司機保持警覺的系統缺陷。

針對Tesla司機使用其「半自動駕駛系統」，名為Autosteer的定速巡航控制系統時發生的近一千宗事故，當中包括致命車禍，國家公路交通安全管理局進行了為期兩年的調查後表示，發現Tesla未能確保司機在使用系統時保持警覺，因而不足以防止司機濫用這系統，並可能增加車禍的風險。

據了解，Tesla警告用戶，即使使用這巡航控制功能，司機都應該雙手留在方向盤上，並隨時準備採取即時行動。

此次的回收涵蓋了幾乎所有在美國出售的Tesla，總共超過200萬部，包括生產日期為2012年10月5日至今年12月7日的Model Y、S、3和X。

報告內顯示，Tesla將透過發送軟件更新去解決這些問題，軟件更新包括額外的控制和警報，以「進一步鼓勵駕駛者履行他們在持續駕駛上的責任」，更新將在下周二發送給一些受影響的車輛，其餘的車輛將在稍後收到更新。

有安全專家指出，雖然這次召回更新軟件是好的一步，但未有解決Tesla自動系統偵測障礙物後未有停下的問題，尤其是為何Tesla會撞向救援車輛的問題。

國家公路交通安全管理局表示，相關的調查仍未結束，當局將監察軟件更新的成效。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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