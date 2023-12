【全國新聞】Tesla召回超過200萬輛電動車 更新自駕系統軟件

【KTSF 周正鈞報導】

Tesla電動車廠宣布將召回總數超過200萬輛車,涵蓋所有車型,原因是要修復一個在使用自動駕駛模式時,確保司機保持警覺的系統缺陷。

針對Tesla司機使用其「半自動駕駛系統」,名為Autosteer的定速巡航控制系統時發生的近一千宗事故,當中包括致命車禍,國家公路交通安全管理局進行了為期兩年的調查後表示,發現Tesla未能確保司機在使用系統時保持警覺,因而不足以防止司機濫用這系統,並可能增加車禍的風險。

據了解,Tesla警告用戶,即使使用這巡航控制功能,司機都應該雙手留在方向盤上,並隨時準備採取即時行動。

此次的回收涵蓋了幾乎所有在美國出售的Tesla,總共超過200萬部,包括生產日期為2012年10月5日至今年12月7日的Model Y、S、3和X。

報告內顯示,Tesla將透過發送軟件更新去解決這些問題,軟件更新包括額外的控制和警報,以「進一步鼓勵駕駛者履行他們在持續駕駛上的責任」,更新將在下周二發送給一些受影響的車輛,其餘的車輛將在稍後收到更新。

有安全專家指出,雖然這次召回更新軟件是好的一步,但未有解決Tesla自動系統偵測障礙物後未有停下的問題,尤其是為何Tesla會撞向救援車輛的問題。

國家公路交通安全管理局表示,相關的調查仍未結束,當局將監察軟件更新的成效。

