【全國新聞】澤連斯基與拜登會晤 促美國向烏克蘭提供更多援助

【KTSF 張麗月報導】

到訪美國的烏克蘭總統澤連斯基週二與總統拜登和國會議員會面,力促美國向烏克蘭提供更多援助。

澤連斯基週二先後與拜登與國會議員會晤,他再次親身前來美國,促請美國繼續向烏克蘭提供軍事及經濟援助,以便烏克蘭可以繼續對抗俄軍的攻勢。

這個時候正當包括對烏克蘭提供600億美元關鍵援助的「補充撥款法案」遭到國會共和黨人阻撓,他們希望拜登政府在邊境安全,以及移民政策方面讓步,以換取補充撥款法案的通過。

消息指出,雖然拜登已經透露會作出重大的讓步,但由於國會在本星期五休會,所以似乎不大可能會達成任何協議。

拜登與澤連斯基會面之後,雙方舉行聯合記者會,拜登再次重申,在能力範圍之內,美國將會繼續支持烏克蘭。

拜登說:「我們將繼續供應烏克蘭關鍵武器和設備,如果我們可能的話,包括我今天批准的2億美元援助,以及關鍵需要的設備、額外空中防禦攔截器、大炮和彈藥。」

澤連斯基說:「今天總統拜登和我討論了如何增加明年我們的優勢,首先是防空和摧毀俄國在烏克蘭的後勤。」

有分析指出,今次拜登的承諾沒有那麼肯定,因為面對國會即將放聖誕假,以及明年大選年政治局勢未明朗化。

澤連斯基較早時與國會參議員會面時表明,他仍然依賴美國的支援來面對俄烏戰爭,他向議員保證美國對烏克蘭的財政援助不會出現貪污情況。

參議院有共和黨人批評澤連斯基臨時到訪,是要向美國國會施壓,有共和黨人就認為,烏克蘭必須接受將部份領土割讓給俄國,來換取俄烏停戰。

但也有共和黨人指出,在國會只有極少數的共和黨人,堅持阻撓美國加碼援助烏克蘭,多數共和黨人相信,只要拜登政府在移民政策及邊境安全問題上有所鬆動,國會對烏克蘭的軍援僵局就迎刃而解。

分析指,堅持反對繼續軍援烏克蘭的共和黨人,都是那些特朗普的堅決支持者。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。