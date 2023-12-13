【全國新聞】澤連斯基與拜登會晤 促美國向烏克蘭提供更多援助

December 13, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

到訪美國的烏克蘭總統澤連斯基週二與總統拜登和國會議員會面，力促美國向烏克蘭提供更多援助。

澤連斯基週二先後與拜登與國會議員會晤，他再次親身前來美國，促請美國繼續向烏克蘭提供軍事及經濟援助，以便烏克蘭可以繼續對抗俄軍的攻勢。

這個時候正當包括對烏克蘭提供600億美元關鍵援助的「補充撥款法案」遭到國會共和黨人阻撓，他們希望拜登政府在邊境安全，以及移民政策方面讓步，以換取補充撥款法案的通過。

消息指出，雖然拜登已經透露會作出重大的讓步，但由於國會在本星期五休會，所以似乎不大可能會達成任何協議。

拜登與澤連斯基會面之後，雙方舉行聯合記者會，拜登再次重申，在能力範圍之內，美國將會繼續支持烏克蘭。

拜登說：「我們將繼續供應烏克蘭關鍵武器和設備，如果我們可能的話，包括我今天批准的2億美元援助，以及關鍵需要的設備、額外空中防禦攔截器、大炮和彈藥。」

澤連斯基說：「今天總統拜登和我討論了如何增加明年我們的優勢，首先是防空和摧毀俄國在烏克蘭的後勤。」

有分析指出，今次拜登的承諾沒有那麼肯定，因為面對國會即將放聖誕假，以及明年大選年政治局勢未明朗化。

澤連斯基較早時與國會參議員會面時表明，他仍然依賴美國的支援來面對俄烏戰爭，他向議員保證美國對烏克蘭的財政援助不會出現貪污情況。

參議院有共和黨人批評澤連斯基臨時到訪，是要向美國國會施壓，有共和黨人就認為，烏克蘭必須接受將部份領土割讓給俄國，來換取俄烏停戰。

但也有共和黨人指出，在國會只有極少數的共和黨人，堅持阻撓美國加碼援助烏克蘭，多數共和黨人相信，只要拜登政府在移民政策及邊境安全問題上有所鬆動，國會對烏克蘭的軍援僵局就迎刃而解。

分析指，堅持反對繼續軍援烏克蘭的共和黨人，都是那些特朗普的堅決支持者。

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