【加州新聞】Sacramento市中心餐廳東主稱食客用假鈔付賬有上升趨勢

【KTSF 張擎鳳報導】

越來越多餐廳開始不收現金，一些商戶表示，部份原因是爆竊和搶劫事件增加。在加州首府Sacramento市中心的一些餐廳，用假鈔付賬的情況有上升的趨勢。

憤怒的Sacramento市餐廳老闆，點燃了幾張他說的假鈔，並且呼籲其他餐廳老闆，要小心騙徒以假鈔結帳。

Maya餐廳老闆Danny Maya說：「其他餐廳和酒吧老闆要注意，騙徒四處走動，去你的餐廳裡用餐，然後在桌子上留下假百元假鈔。小心，讓你的服務員小心。」

Maya說，在員工檢查現金之前，騙徒可能已經走出餐廳門口，目前他尚不確定他的餐廳是否會不收現金，但Sacramento市中心的一些餐廳已經這麼做了。

N’Gina Guyton在9月買下Sacramento的著名餐廳Jim Denny’s Diner。

Guyton說：「在假日季節這個情況達到高峰，你開始看到大富翁的錢流入餐廳，這是一個大問題，我們開業三天後，有人從側窗闖入餐廳，並拉走了收銀機。」

現在她的餐廳完全無現金，這樣做是因為兩個原因：安全以及接連被爆竊的高昂損失。

Guyton說：「自從我們停止接受現金以來，我們就沒有被爆竊。」

在Sacramento市中心，像Pollanco、Tipsy Putt和Tom’s Watch Bar，這些熱門的場所已經不收現金。

Guyton說無論是為了減少爆竊，還是為了阻止假鈔流入，市中心的企業，都必須做出艱難的決定。

Guyton說：「我們的城市，目前尚無法為小商業提供足夠的保護。」

憤怒的餐廳老闆發出這個警告。

Maya說：「別用你的假錢，來我們的店吃霸王餐。」

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