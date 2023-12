【財經新聞】美國11月消費物價通脹進一步冷卻 汽油價格回落為主因

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部發表的最新數據顯示,11月份的消費物價通脹進一步冷卻,主要因為汽油售價下跌,從而拉低通脹,不過在某些類別的價格仍然上升。

勞工部最新數據顯示,消費物價通脹正在回落,美股應聲繼續造好,11月份的消費物價指數(CPI)是3.1%,比前一個月略減0.1個百分點。

有經濟分析師表示,比起疫情之前的水平,物價仍然較高,但好消息是,通脹已經見頂很久。

11月份汽油售價下跌5.8%,是拉低消費物價的主要原因,但住屋成本仍未有跡象回落。

比對6月份通脹頂峰時的9.1%,現時的通脹已經回落接近3分之2,總統拜登也感到滿意。

拜登說:「美國有最強勁的增長,現時比全球任何主要經濟體,美國處於最低的通脹。」

如果扣除波幅較大的食品和汽油項目價格之後的核心CPI指數,比前一個月就上升0.3%,按年的升幅就保持不變,是4%,是近兩年來新低。

另外,過去近兩年來,整體食品價格都高過通脹,但現時的情況有好轉,一般來說,食品價格的升幅不再高過通脹,雜貨店的物價只是上升1.7%,比整體的通脹升幅3.1%,大幅回落,不過某些食品的價錢仍然很高,譬如急凍果汁上升18.6%,牛肉仍然漲價8.7%。

出外用餐的成本上升的速度仍然快過通脹,由於計算勞工成本,餐館漲價的幅度達5.3%。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。