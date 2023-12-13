【財經新聞】美國11月消費物價通脹進一步冷卻 汽油價格回落為主因

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部發表的最新數據顯示，11月份的消費物價通脹進一步冷卻，主要因為汽油售價下跌，從而拉低通脹，不過在某些類別的價格仍然上升。

勞工部最新數據顯示，消費物價通脹正在回落，美股應聲繼續造好，11月份的消費物價指數（CPI）是3.1%，比前一個月略減0.1個百分點。

有經濟分析師表示，比起疫情之前的水平，物價仍然較高，但好消息是，通脹已經見頂很久。

11月份汽油售價下跌5.8%，是拉低消費物價的主要原因，但住屋成本仍未有跡象回落。

比對6月份通脹頂峰時的9.1%，現時的通脹已經回落接近3分之2，總統拜登也感到滿意。

拜登說：「美國有最強勁的增長，現時比全球任何主要經濟體，美國處於最低的通脹。」

如果扣除波幅較大的食品和汽油項目價格之後的核心CPI指數，比前一個月就上升0.3%，按年的升幅就保持不變，是4%，是近兩年來新低。

另外，過去近兩年來，整體食品價格都高過通脹，但現時的情況有好轉，一般來說，食品價格的升幅不再高過通脹，雜貨店的物價只是上升1.7%，比整體的通脹升幅3.1%,大幅回落，不過某些食品的價錢仍然很高，譬如急凍果汁上升18.6%，牛肉仍然漲價8.7%。

出外用餐的成本上升的速度仍然快過通脹，由於計算勞工成本，餐館漲價的幅度達5.3%。

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