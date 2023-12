【KTSF】

灣區捷運(BART)的票價由新年1月1號開始加價。

據《舊金山紀事報》的報導,灣區捷運董事會批准了在兩年內,將票價增加11%,所以在2024年1月1號,票價會加5.5%。

舉例來說,由Berkeley市中心到舊金山市中心的票價,將由4.50元加到4.75元,到2025年1月1號,票價會再升5.5%。

捷運認為,加價會帶來額外2千6百萬元的利潤。

與此同時,參與Clipper Start計劃的低收入民眾會得到更多的優惠,預計BART票價優惠會從現在的2成,增加到5成。

