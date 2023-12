【灣區新聞】史丹福大學獲發許可證擴建紅木城校園（視頻）

【KTSF】

紅木城的城市規劃委員會批出史丹福大學紅木城校園,發展第2階段所需的許可證。

引述中半島The Daily Journal消息,2008年以來,史丹福大學一直在尋求擴展其在紅木城分校的規模,除了史丹福醫學門診中心外的土地,還有額外150萬平方英尺的建築空間。

這個第2階段的發展有兩個項目,第一項為史丹福大學的分支「史丹福保健」,計劃在現有的史丹福醫學門診中心旁邊,即Douglas Avenue、Broadway和101號公路所包圍,被稱為Block E的土地上,建造一座新的醫療辦公樓,建成後這高達22.8萬平方英尺面積,將有新的醫療和臨床設施以及停車場。

第2階段的第二個申請,是針對被Broadway、Hurlingame Ave、Bay Road和Warrington Avenue所包圍的Block C土地,計劃建造兩座共125,000平方英尺五層高的辦公大樓,兩個項目總共提供1,739個停車位。

在週二的申請中,還要求對減少第一階段項目中15%的停車位,因為最新的評估顯示,減少停車位數目仍然可以滿足需求。

根據開發協議,史丹福還欠紅木城總共超過1500萬美元,這些資金已經並將會繼續用在改善各種基礎設施、社區、教育項目和其他城市發展,而自這發展協議在十年前採納以來,大學一方已向該市府支付了超過530萬美元。

名為「史丹福紅木城精確規劃」的計劃,於2013年編定並獲得批准,當中包括一項為期30年的發展協議,第1階段的開發已於2019年底完成。

