【灣區新聞】華裔市議員馮嘉輝成為Millbrae市首位第一代移民擔任市長（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

Millbrae市週二晚舉行新任市長以及副市長的就職儀式，華裔市議員馮嘉輝（Anders Fung）成為該市首位第一代移民擔任市長，他週二晚也接受本台專訪。

來自香港、18歲移民來美的馮嘉輝，週二在全家人的陪同下，宣誓成為Millbrae市市長，他接受本台專訪，談到今天對他的意義。

馮嘉輝說：「今晚是我們證實了，經過我們群體一個整個社區的努力，我們可以創造歷史，我們可以從一個33年前從香港搭飛機來的移民，英文不是很好，但是只要你肯努力，你遵守規則，這個社會、這個國家會給你一個成功的機會，會給你一個成功的道路。」

週二晚，馮嘉輝與副市長Maurice Goodman，在Millbrae活動中心舉行的例行市議會會議後宣誓就職，現場擠滿了市民和支持者，加州眾議議員羅達倫也特地到場表示祝賀，有大批華裔民眾前來，就是為了支持馮嘉輝，顯現他的好人緣。

他上任後隨即發表講話，宣布上任之後要推動的工作。

馮嘉輝說：「我們一定要提升我們的公共安全，保障我們每一個人的人身安全，每一個人的健康，也要保障我們社區能夠分配到足夠的資源給每一個人，我們的商業需要有一個成功的道路，有一個途徑去成功，也能夠處理到我們露宿者的問題，從而讓我們城市更加健康的成長。」

Millbrae市議會10月底投票，選出馮嘉輝擔任市長，他雖然不是該市第一位華裔市長，卻是建市以來首位第一代移民市長，也就是第一位非美國出生的市長。

馮嘉輝說：「也可以說給每一個人知道，我們整個亞裔社區是有能力的，是有聲音的，而且我們能夠在最重要的時刻團結一致，帶給我們每一個人希望。」

不過Millbrae市未來也充滿挑戰，尤其San Mateo縣府計劃買下La Quinta Inn旅館，作為無家可歸者安置住房，引發巨大反彈，有市民發起罷免兩名市議員，包括週二就職的副市長Maurice Goodman，和市議員Angelina Cahalan，Goodman也做出回應。

Goodman說：「這是公民試圖使用他們權力來適當表達自己，這只是向民意代表究責的一種方式，現在如果這通過了，這是一回事，如果沒通過，這也是繼續展現居民確能發聲。」

新市長馮嘉輝也回應本台提問對這項計劃表態。

馮嘉輝說：「La Quinta的事情已進入法律程序，我們會保障我們每個市民的話語權，也會與任何一個管轄機構，縣府也好，州府也好，繼續和他們協商，能夠有一個圓滿的結束，在這件事情上面。」

卸任市長Ann Schneider週二主持任內最後一次市議會，會後歡慶Millbrae建市75週年晚宴也展開。

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