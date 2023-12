【灣區新聞】華裔市議員馮嘉輝成為Millbrae市首位第一代移民擔任市長（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

Millbrae市週二晚舉行新任市長以及副市長的就職儀式,華裔市議員馮嘉輝(Anders Fung)成為該市首位第一代移民擔任市長,他週二晚也接受本台專訪。

來自香港、18歲移民來美的馮嘉輝,週二在全家人的陪同下,宣誓成為Millbrae市市長,他接受本台專訪,談到今天對他的意義。

馮嘉輝說:「今晚是我們證實了,經過我們群體一個整個社區的努力,我們可以創造歷史,我們可以從一個33年前從香港搭飛機來的移民,英文不是很好,但是只要你肯努力,你遵守規則,這個社會、這個國家會給你一個成功的機會,會給你一個成功的道路。」

週二晚,馮嘉輝與副市長Maurice Goodman,在Millbrae活動中心舉行的例行市議會會議後宣誓就職,現場擠滿了市民和支持者,加州眾議議員羅達倫也特地到場表示祝賀,有大批華裔民眾前來,就是為了支持馮嘉輝,顯現他的好人緣。

他上任後隨即發表講話,宣布上任之後要推動的工作。

馮嘉輝說:「我們一定要提升我們的公共安全,保障我們每一個人的人身安全,每一個人的健康,也要保障我們社區能夠分配到足夠的資源給每一個人,我們的商業需要有一個成功的道路,有一個途徑去成功,也能夠處理到我們露宿者的問題,從而讓我們城市更加健康的成長。」

Millbrae市議會10月底投票,選出馮嘉輝擔任市長,他雖然不是該市第一位華裔市長,卻是建市以來首位第一代移民市長,也就是第一位非美國出生的市長。

馮嘉輝說:「也可以說給每一個人知道,我們整個亞裔社區是有能力的,是有聲音的,而且我們能夠在最重要的時刻團結一致,帶給我們每一個人希望。」

不過Millbrae市未來也充滿挑戰,尤其San Mateo縣府計劃買下La Quinta Inn旅館,作為無家可歸者安置住房,引發巨大反彈,有市民發起罷免兩名市議員,包括週二就職的副市長Maurice Goodman,和市議員Angelina Cahalan,Goodman也做出回應。

Goodman說:「這是公民試圖使用他們權力來適當表達自己,這只是向民意代表究責的一種方式,現在如果這通過了,這是一回事,如果沒通過,這也是繼續展現居民確能發聲。」

新市長馮嘉輝也回應本台提問對這項計劃表態。

馮嘉輝說:「La Quinta的事情已進入法律程序,我們會保障我們每個市民的話語權,也會與任何一個管轄機構,縣府也好,州府也好,繼續和他們協商,能夠有一個圓滿的結束,在這件事情上面。」

卸任市長Ann Schneider週二主持任內最後一次市議會,會後歡慶Millbrae建市75週年晚宴也展開。

