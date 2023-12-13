【灣區新聞】節日外遊高峰快來臨 TSA負責人講解機場安檢情況（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聖誕和新年假期即將來臨，對於飛機乘客來說，最大的噩夢莫過於過機場安檢時出現問題，不單隨身物品被沒收，還會耽誤上飛機的時間，本台記者週二早上去過舊金山（三藩市）國際機場，負責安檢的聯邦運輸安全管理局（TSA）人員給我們看短短兩小時內，沒收了多少旅客攜帶的違禁品。

TSA公共事務發言人Lorie Dankers說：「有人帶一罐雪碧汽水到機場，放在隨身行李裡面，不准的。」

雖然TSA 17年前已經禁止旅客隨身攜帶多過每瓶3.4安士的液體，但時至今日，仍有很多人違規，包括帶有水的水壺過安檢，還有人帶菜刀。

Dankers說：「有刀鋒的不可以，大刀絕對不可以。」

所有工具或用來隨身自衛的小工具，都應該放進寄倉行李，胡椒噴霧寄倉也有限制，大家出發前可以到X平台的AskTSA問清楚。

TSA預計，這個聖誕新年假期，灣區三個機場將會有140萬個乘客接受安檢，其中舊金山國際機場最繁忙。

機場發言人表示，最多旅客的一天是12月22日下星期五，估計超過15萬旅客進出舊金山機場。

TSA表示，一天裡面有三個時段最繁忙。

Dankers說：「所有機場早上最繁忙，因為所有飛機前往東岸，清晨5點開始灣區三個機場都會極擁擠，一直到早上7點半、8點左右。」

另一個高峰期是早上10點到中午，黃昏期間大家下班後趕上飛機，是繁忙時段，國際客運大樓由黃昏到深夜旅客會很多，因此TSA奉勸大家，預留很多時間到機場，和不要攜帶違禁品。

TSA最近推出用手機驗證旅客身份的新方法，大家可下載CA DMV Wallet應用程式，然後輸入駕駛執照號碼，在部分機場，包括舊金山和聖荷西國際機場，可以用這個手機app，出示身份證明。

過節期間旅客放假外遊享樂，而TSA工作人員就要加緊工作，見到他們時不妨說聲謝謝。

Dankers說說：「他們希望你表達欣賞，如果沒有他們，你什麼地方也不能去，所以我們很希望聽到旅客的感謝。」

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