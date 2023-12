【灣區新聞】節日外遊高峰快來臨 TSA負責人講解機場安檢情況（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聖誕和新年假期即將來臨,對於飛機乘客來說,最大的噩夢莫過於過機場安檢時出現問題,不單隨身物品被沒收,還會耽誤上飛機的時間,本台記者週二早上去過舊金山(三藩市)國際機場,負責安檢的聯邦運輸安全管理局(TSA)人員給我們看短短兩小時內,沒收了多少旅客攜帶的違禁品。

TSA公共事務發言人Lorie Dankers說:「有人帶一罐雪碧汽水到機場,放在隨身行李裡面,不准的。」

雖然TSA 17年前已經禁止旅客隨身攜帶多過每瓶3.4安士的液體,但時至今日,仍有很多人違規,包括帶有水的水壺過安檢,還有人帶菜刀。

Dankers說:「有刀鋒的不可以,大刀絕對不可以。」

所有工具或用來隨身自衛的小工具,都應該放進寄倉行李,胡椒噴霧寄倉也有限制,大家出發前可以到X平台的AskTSA問清楚。

TSA預計,這個聖誕新年假期,灣區三個機場將會有140萬個乘客接受安檢,其中舊金山國際機場最繁忙。

機場發言人表示,最多旅客的一天是12月22日下星期五,估計超過15萬旅客進出舊金山機場。

TSA表示,一天裡面有三個時段最繁忙。

Dankers說:「所有機場早上最繁忙,因為所有飛機前往東岸,清晨5點開始灣區三個機場都會極擁擠,一直到早上7點半、8點左右。」

另一個高峰期是早上10點到中午,黃昏期間大家下班後趕上飛機,是繁忙時段,國際客運大樓由黃昏到深夜旅客會很多,因此TSA奉勸大家,預留很多時間到機場,和不要攜帶違禁品。

TSA最近推出用手機驗證旅客身份的新方法,大家可下載CA DMV Wallet應用程式,然後輸入駕駛執照號碼,在部分機場,包括舊金山和聖荷西國際機場,可以用這個手機app,出示身份證明。

過節期間旅客放假外遊享樂,而TSA工作人員就要加緊工作,見到他們時不妨說聲謝謝。

Dankers說說:「他們希望你表達欣賞,如果沒有他們,你什麼地方也不能去,所以我們很希望聽到旅客的感謝。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。