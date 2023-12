【加州新聞】加州財政赤字如何影響公立中小學以及社區學院（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州面對680億元龐大的財政赤字,預計公立教育將出現最多190億元赤字,影響公立中小學以及社區學院。

加州立法分析辦公室指出,州府因為稅收減少,之前對於收入以及預算估計出現誤差而導致入不敷支,預測州府將面對680億元財政赤字。

雖然加州有法例保障公立教育經費的最低水平,但隨著整體收入減少,州府對公立學校的撥款水平也出現未知素。

立法分析辦公室指出,最壞的打算就是,公立中小學和社區學院將會承受高達190億元的經費削減。

另外,UC加州大學以及CSU州立大學系統,是否可以繼續獲得州府每年增加撥款也很難說。

立法分析辦公室提出幾個解決方法,包括州府維持公立教育開支目前的水平,而向其他一般基金的服務項目開刀,另外就是大幅削減對公立學校的撥款,或者動用為教育而設的雨天基金,而較為中庸的做法就是同時減少對公立教育以及一般基金項目的撥款。

在疫情期間,在股市強勁的支持下,以及聯邦的大筆撥款,加州的收入飆升至歷史新高,當時預算盈餘超過1000億美元,使民主黨領導人能夠大幅擴大政府服務,包括保證所有公立學校學生,不論家庭收入多少,都有免費早餐和午餐。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。