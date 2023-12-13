【灣區新聞】APEC落幕一個月後 無家者回歸舊金山田德隆區（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

隨著APEC亞太經合會議在舊金山（三藩市）落幕差不多一個月後，有市民留意到無家可歸者再次回到去田德隆區，街上四處都有無家者紮營，但市長布里德則指，市府幫助了大批民眾脫離露宿生活。

拍攝短片的市民說：「6街的帳篷已經回來了，嘩，垃圾堆多到…你看看。」

市民提供的影片可見，舊金山田德隆區一帶，街上有大批無家可歸者營地，情況似乎是回到APEC亞太經合會議前，「你看看，營地多到，對，開完會了，APEC高峰會議完了，打回原形。」

有市民在Jones街夾Ellis街一帶駕駛，沿路一直看到很多無家可歸者，「你看看這條街，幾個星期前，全部都是清潔的，我當時來過。」

另一方面，舊金山市府週二指，在去年7月至今年6月，市內共有3600人入住永久性支援房屋，或是獲得其他房屋和經濟援助，這個數字比布里德上任前一年增加七成，當時只有2100人脫離露宿生活。

而布里德自從在2018年上任後，市府已經幫助超過13000個家庭離開無家者行列。

市府的聲明又提到，在本年7月到明年6月的2024財政年度，市內幫助無家可歸者的目標符合進度。

布里德說，幫助無家者，是市府改變生命工作的重要一環，能夠令舊金山變得更強大。

她表示，除了專注於幫助有需要的人，入住收容所和接受治療外，長遠改善房屋問題才能持續減低市內的無家可歸者人數。

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