【灣區新聞】APEC落幕一個月後 無家者回歸舊金山田德隆區（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

隨著APEC亞太經合會議在舊金山(三藩市)落幕差不多一個月後,有市民留意到無家可歸者再次回到去田德隆區,街上四處都有無家者紮營,但市長布里德則指,市府幫助了大批民眾脫離露宿生活。

拍攝短片的市民說:「6街的帳篷已經回來了,嘩,垃圾堆多到…你看看。」

市民提供的影片可見,舊金山田德隆區一帶,街上有大批無家可歸者營地,情況似乎是回到APEC亞太經合會議前,「你看看,營地多到,對,開完會了,APEC高峰會議完了,打回原形。」

有市民在Jones街夾Ellis街一帶駕駛,沿路一直看到很多無家可歸者,「你看看這條街,幾個星期前,全部都是清潔的,我當時來過。」

另一方面,舊金山市府週二指,在去年7月至今年6月,市內共有3600人入住永久性支援房屋,或是獲得其他房屋和經濟援助,這個數字比布里德上任前一年增加七成,當時只有2100人脫離露宿生活。

而布里德自從在2018年上任後,市府已經幫助超過13000個家庭離開無家者行列。

市府的聲明又提到,在本年7月到明年6月的2024財政年度,市內幫助無家可歸者的目標符合進度。

布里德說,幫助無家者,是市府改變生命工作的重要一環,能夠令舊金山變得更強大。

她表示,除了專注於幫助有需要的人,入住收容所和接受治療外,長遠改善房屋問題才能持續減低市內的無家可歸者人數。

