【灣區新聞】奧克蘭華埠永旺商業中心遭匪徒偷信 美容院遭爆竊（視頻）

位於奧克蘭(屋崙)華埠的永旺商業中心,星期一凌晨遭到幾名匪徒入內,撬開郵箱並偷走信件,賊人又爆竊中心內一間美容院,帶走了價值過萬元的美容儀器。

奧克蘭華埠藍天使義工巡邏隊提供的閉路電視畫面可見,時間是週一凌晨1點06分,片中傳來幾下響聲,之後有人打開門,一共三人的蒙面匪徒,進入位於華埠10街324號的永旺商業中心,他們隨即將信箱撬開。

幾名匪徒搜掠信箱,有零碎的信件掉落在地上。

幾分鐘後,其中一名背著紅色斜孭袋的匪徒,推著一架儲物車打算離去,可以看見匪徒亦拿走了美容儀器。

事發後大廈的信箱一片狼藉,但有部分信箱沒有被撬開。

藍天使義工巡邏隊說,中心內一間美容院亦遭到爆竊,店舖內的雜物散落一地,價值兩萬多元的儀器和現金被偷,店主用了整天清理店面。

直到週二,店內雖然沒有昨天比較這麼亂,但仍沒有開門營業,店主表示,損失這麼大感到心灰意冷,猶疑是否應該重開。

藍天使義工巡邏隊的鄺偉說,年尾罪案增加,商戶都希望當局能夠增加警力。

