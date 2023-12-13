【娛樂新聞】陳健安人生兩個第一次 雙喜臨門 首張大碟分享會宣布明年開個唱

恭喜「唱作歌手」陳健安雙喜臨門，日前推出的首張個人概念大碟《Life afteR Life》反應熱烈，並宣布明年三月二及三日，於旺角麥花臣場館舉行首次個人演唱會「陳健安 Live afteR Life 2024演唱會」 ！

為配合新碟推出，安仔早前透過歌迷會「本原族」，在網上舉辦投稿活動，選出20位「族人」（安仔歌迷暱稱），參加「陳健安 得閒散步團」，透過散步、玩遊戲和學習西洋書法等項目，感受新碟中的歌曲意義和背後小故事。兩個星期前因踢足球傷膝的安仔，撐著拐杖參與活動，雖然上落旅遊巴和步行時都要小心翼翼，但無損他靚爆心情，在旅遊巴上與主持、903DJ「飛機」搞笑充當導遊，與團友有說有笑，歡度旅程。

活動最後一站，在西貢公立學校露天操場舉行「 陳健安《Life afterR Life》Album Launch Live」，安仔的好友梁釗峰、Van@Nowhere Boys、新碟音樂監製賴映彤、創作總監兼填詞人Oscar、填詞人謝芊彤和澤日生、MV創作團隊、「全民造星V」的學員Kim、Nathan、TigerFoo和希晉，以及過百位族人等出席，溫馨熱鬧。

音樂會開始，安仔坐在椅子上演唱《之後的一天》、《厭惡物圖鑑》和《好好掛住》，然後主持人飛機與他分享日間「得閒散步團」的趣事。安仔透露：「呢隻碟最初得幾首歌，有一日公司同我講如果寫多兩首歌就係『大碟』，我話『得』即刻寫多幾首，最終依家有13 tracks（曲目），成為我第一張實體概念大碟。」他更建議順序由第一首歌開始聽，因為歌曲出場編排亦花了心思。

唱完《創作者的派對》後，安仔將舞台上新碟名字的布置，第一個「Life」當中的字母「f」換成「v」字，並隆重宣布明年三月舉行首次個人演唱會，名為「陳健安 Live afteR Life 2024演唱會」，全場歡呼！族人送上幸運星和祝福紙鶴，希望他腳傷早日康復，演唱會順利成功，他表示驚喜，會好好珍藏。

最後，安仔演唱新碟內從未曝光的新歌《雲際車站》，他說：「碟內有兩首歌未曝光，呢首《雲際車站》，歌詞意思係『我走啦，拜拜』。而另一首歌《愛的一種練習》，我想第一次表演送畀媽咪，所以會留返演唱會先至唱，想聽就要買碟聽住先。」追求完美的安仔，唱完《雲際車站》後自爆唱錯了一句歌詞要求重唱，豈料第二和第三次都未能成功，他扁咀說：「我腳痛呀！」全場爆笑。