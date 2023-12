【娛樂新聞】陳健安人生兩個第一次 雙喜臨門 首張大碟分享會宣布明年開個唱

恭喜「唱作歌手」陳健安雙喜臨門,日前推出的首張個人概念大碟《Life afteR Life》反應熱烈,並宣布明年三月二及三日,於旺角麥花臣場館舉行首次個人演唱會「陳健安 Live afteR Life 2024演唱會」 ! 為配合新碟推出,安仔早前透過歌迷會「本原族」,在網上舉辦投稿活動,選出20位「族人」(安仔歌迷暱稱),參加「陳健安 得閒散步團」,透過散步、玩遊戲和學習西洋書法等項目,感受新碟中的歌曲意義和背後小故事。兩個星期前因踢足球傷膝的安仔,撐著拐杖參與活動,雖然上落旅遊巴和步行時都要小心翼翼,但無損他靚爆心情,在旅遊巴上與主持、903DJ「飛機」搞笑充當導遊,與團友有說有笑,歡度旅程。 活動最後一站,在西貢公立學校露天操場舉行「 陳健安《Life afterR Life》Album Launch Live」,安仔的好友梁釗峰、Van@Nowhere Boys、新碟音樂監製賴映彤、創作總監兼填詞人Oscar、填詞人謝芊彤和澤日生、MV創作團隊、「全民造星V」的學員Kim、Nathan、TigerFoo和希晉,以及過百位族人等出席,溫馨熱鬧。 音樂會開始,安仔坐在椅子上演唱《之後的一天》、《厭惡物圖鑑》和《好好掛住》,然後主持人飛機與他分享日間「得閒散步團」的趣事。安仔透露:「呢隻碟最初得幾首歌,有一日公司同我講如果寫多兩首歌就係『大碟』,我話『得』即刻寫多幾首,最終依家有13 tracks(曲目),成為我第一張實體概念大碟。」他更建議順序由第一首歌開始聽,因為歌曲出場編排亦花了心思。 唱完《創作者的派對》後,安仔將舞台上新碟名字的布置,第一個「Life」當中的字母「f」換成「v」字,並隆重宣布明年三月舉行首次個人演唱會,名為「陳健安 Live afteR Life 2024演唱會」,全場歡呼!族人送上幸運星和祝福紙鶴,希望他腳傷早日康復,演唱會順利成功,他表示驚喜,會好好珍藏。 最後,安仔演唱新碟內從未曝光的新歌《雲際車站》,他說:「碟內有兩首歌未曝光,呢首《雲際車站》,歌詞意思係『我走啦,拜拜』。而另一首歌《愛的一種練習》,我想第一次表演送畀媽咪,所以會留返演唱會先至唱,想聽就要買碟聽住先。」追求完美的安仔,唱完《雲際車站》後自爆唱錯了一句歌詞要求重唱,豈料第二和第三次都未能成功,他扁咀說:「我腳痛呀!」全場爆笑。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。