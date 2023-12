【娛樂新聞】受邀國際雜誌於上海演講 霍汶希談及新媒體時代的變化

由國際性雜誌《彭博商業周刊(中文版)》主辦的The Year Ahead展望2024峰會日前於在上海舉行。今年是「The Year Ahead展望」峰會在中國舉辦的第九年,立足全球重新開放融合的新背景,英皇(北京)文化發展有限公司CEO、香港英皇娛樂集團COO霍汶希(Mani)受邀演講,分享最新一年的經歷和成長,洞悉當前商業現狀,前瞻未來態勢。 Mani演講的主題為「新時代的城市娛樂」,她與觀眾分享了過去三十年的從業經歷,探討新媒體時代娛樂行業的變化和未來的發展趨勢,「我很幸運能夠找到自己喜歡的職業,還有遇到我公司的老板對我的扶持。」Mani表示在英皇娛樂工作了三十年,「我們公司有一個傳承的精神,就是一代帶一代。從我做經紀人開始,我一直都要培訓不同的經紀人、藝人。我們的藝人出道之後,也會帶著兄弟姐妹新人出道。」 談及娛樂行業從傳統媒體到新媒體時代的變化,Mani感受良多,「八十年代、九十年代、00年代有很多巨星,包括張國榮、梅艷芳、張曼玉,但你很難在街上見到他們,你永遠都是在電視或者戲院的熒幕上見到他們,會覺得遙不可及。在新媒體時代,所有的藝人都可以在不同的平台、媒體出現,所以對於現在的藝人來說,重要的是他們自己本身的實力夠不夠硬、性格好不好。」據她觀察,現在娛樂圈裹能夠火紅的人很多,爆紅的人也很多,但是能夠憑實力一直紅下去、長久在圈內發展的人卻是極少數。 Mani坦言對於未來仍有很多挑戰,其中之一就是如何在新媒體時代推廣作品,「現在要宣傳好一個作品真的非常難。除了花錢、花資源,每個方向、每個作品都有不同的宣傳方式。所以我們要設立不同的團隊去研究『怎麽宣傳』,在宣傳的速度上,也要追着觀眾的口味和媒體傳播的方式,要追着改變。」

