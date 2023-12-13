【娛樂新聞】林盛斌買「豪宅」賀太太牛一 胡楓任剪綵嘉賓直呼嘆為觀止

「善心」生命文化紀念館是一幢全新打造的私營靈灰安置所，為善集團繼屯門的「善緣」及「善果」之後，第三個大型私型靈灰所項目。籌備十年，昨日（13/12） 善心生命文化紀念館正式開幕﹗為全港11間持牌靈灰場之一。典禮上，除了有主辦方「善」集團創辦人兼慈善藝術家徐美琪女士、主禮嘉賓譚耀宗先生，還有香港女子乒乓球運動員杜凱琹、著名語言及文學學者何文匯教授、保良局的顧問兼前主席鄭錦鐘博士、KC Li 李家祥律師及香港佛教聯合會常務董事等，而最驚喜現身是胡楓修哥，即場分享了參觀「善心」生命文化紀念館感受。

「善」集團創辦人在儀式上形容12月13日是一個非常有意義的日子，因為正是十年前「善心」得到規劃批准的日子，用心盡力籌備了十年，今日「善心」終於正式啟業，徐美琪女士說：「追思生命價值，傳承愛與和平是我們集團一直理念，更重要是希望回饋社會，作為一個良心企業，我更特別要求定價要合理公道，令先人善終，後人善別；而作為中國人，我更希望透過善集團這個平台，宣揚慎終追遠的傳統孝義精神。」而「善心」就是以葵涌「近巿區遠民居」的優勢，把牛皮廠搖身一變，全新打造成單幢式的私營靈灰安置所，令「善集團」這個品牌奠定基礎。

至於一向精靈的修哥出席開幕儀分享作為巿民對「善心」的觀感，說：「簡直嘆為觀止，邊有咁靚嘅文化館，豪宅一樣但價錢商宜。」而林盛斌Bob直言是經朋友介紹認識「善心」，經過參觀後對靈灰位印象大大改變。酒店設計大堂、又層層有不同宗教主題，自己忍唔住買了一個家族位，說：「參觀幾日後就係太太生日，我返去仲同佢講，買咗份禮物俾你，佢聽到係一家人嘅靈灰位，仲後大讚我sweet要嚟參觀。」

最後在一眾主禮嘉賓金剪一揮下善心生命文化紀念館正式開幕，徐美琪女士希望「善心」以價錢公道回饋社會同時，也能幫助有緣人買到合適的善終安樂窩，最重要是人人健康活到128歲。