【娛樂新聞】林盛斌買「豪宅」賀太太牛一 胡楓任剪綵嘉賓直呼嘆為觀止

「善心」生命文化紀念館是一幢全新打造的私營靈灰安置所,為善集團繼屯門的「善緣」及「善果」之後,第三個大型私型靈灰所項目。籌備十年,昨日(13/12) 善心生命文化紀念館正式開幕﹗為全港11間持牌靈灰場之一。典禮上,除了有主辦方「善」集團創辦人兼慈善藝術家徐美琪女士、主禮嘉賓譚耀宗先生,還有香港女子乒乓球運動員杜凱琹、著名語言及文學學者何文匯教授、保良局的顧問兼前主席鄭錦鐘博士、KC Li 李家祥律師及香港佛教聯合會常務董事等,而最驚喜現身是胡楓修哥,即場分享了參觀「善心」生命文化紀念館感受。 「善」集團創辦人在儀式上形容12月13日是一個非常有意義的日子,因為正是十年前「善心」得到規劃批准的日子,用心盡力籌備了十年,今日「善心」終於正式啟業,徐美琪女士說:「追思生命價值,傳承愛與和平是我們集團一直理念,更重要是希望回饋社會,作為一個良心企業,我更特別要求定價要合理公道,令先人善終,後人善別;而作為中國人,我更希望透過善集團這個平台,宣揚慎終追遠的傳統孝義精神。」而「善心」就是以葵涌「近巿區遠民居」的優勢,把牛皮廠搖身一變,全新打造成單幢式的私營靈灰安置所,令「善集團」這個品牌奠定基礎。 至於一向精靈的修哥出席開幕儀分享作為巿民對「善心」的觀感,說:「簡直嘆為觀止,邊有咁靚嘅文化館,豪宅一樣但價錢商宜。」而林盛斌Bob直言是經朋友介紹認識「善心」,經過參觀後對靈灰位印象大大改變。酒店設計大堂、又層層有不同宗教主題,自己忍唔住買了一個家族位,說:「參觀幾日後就係太太生日,我返去仲同佢講,買咗份禮物俾你,佢聽到係一家人嘅靈灰位,仲後大讚我sweet要嚟參觀。」 最後在一眾主禮嘉賓金剪一揮下善心生命文化紀念館正式開幕,徐美琪女士希望「善心」以價錢公道回饋社會同時,也能幫助有緣人買到合適的善終安樂窩,最重要是人人健康活到128歲。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。