2023年最多人搜尋的是什麼呢?Google有答案。

「以色列和加沙的戰爭」位居今年美國和全球新聞趨勢榜單的首位。

人物和運動員趨勢榜上的榜首就有,在1月份遭受嚴重傷害的水牛比爾斯的安全員Damar Hamlin。

《芭比》和《奧本海默》是全年最熱門的電影。

而搜尋榜單上還突顯了今年去世的演藝界名人,例如Matthew Perry、Tina Turner和Sinead O’Connor。

