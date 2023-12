【KTSF】

前總統特朗普的選舉事務律師朱利安尼,指控喬治亞州兩名選務人員在2020年大選中涉嫌更改選票的誹謗案件,週一在首都華盛頓一個法院開審,進行挑選陪審員和開庭陳詞。

陪審團是要決定,喬州Fulton縣兩名選務人員,面對選票欺詐的指控,朱利安尼必須要支付多少賠償。

朱利安尼出庭應訊時仍然強調,他指控兩人的講法是事實,不過針對2020年大選,法官已經裁定,朱利安尼對這兩名選務人員散播虛假不實的資訊。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。