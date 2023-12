【娛樂新聞】區瑞強月尾將舉行英文歌演唱會 伍仲衡、吳大強送上窩心禮物

區瑞強(Albert)繼11月舉行一連三場演唱會後,12月26日Boxing Day將舉行一場 區瑞強「友Folk同享」私房演唱會,並與演唱會嘉賓 伍仲衡(Harry)及 中年好聲音 吳大強(Bill)一同出席宣傳活動。 今次演唱會以全英文歌曲為主題,為聽眾送上一連串經典懷舊英文金曲。而演唱會以「私房」命名,將於香港文化中心音樂廳舉行,Albert 稱:「這可說是一份由天𧶽的禮物,在Boxing Day為大家送上一份禮物,就像大家圍著火爐一樣,給大家溫馨的感覺。」 Albert坦言今次音樂會是他多年來的心願,因多年來也沒其他人舉行過全英文音樂會,今次是夢想成真。而配樂方面也是精心安排:「好多謝伍仲衡為我擔任嘉賓,佢將會彈鋼琴,配合大提琴及結他,營造一個很清純、很漂亮、優美的音樂氣氛。而我同吳大強將唱出一些陪伴香港人成長,耳熟能詳的英文金曲。」 而以唱英文歌曲見稱的吳大強非常感謝Albert邀請:「拆禮物無論大人或小朋友都一樣開心。而今次可說是我人生中最好的一份聖誕禮物。可以與Albert及Harry在一個這麼美好的演唱會中一起唱出自己最喜歡的英文歌曲,是今生無悔的一個機會。」 而伍仲衡被問及今次除了會為大家彈奏鋼琴外,會否一起演唱,Harry笑言:「其實我每一次都有在心中一起唱,只是大家沒有察覺。不過大家都知我很喜歡即興,說不定到時會即興和大家一起呢!」

