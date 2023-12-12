【灣區新聞】華裔女子Kimberly Wong命案確認與家暴有關（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

華裔女子Kimberly Wong上月30日被發現陳屍在舊金山（三藩市）的公寓中，當局週一確認案件和家庭暴力有關，以謀殺罪名起訴死者男朋友，他在公辯律師代表下首度上庭。

舊金山地檢處週一宣佈，Kimberly Wong命案和家庭暴力有關，她的29歲男朋友Scott Fisher涉嫌用刀刺死女事主，被當局以謀殺及以致命武器犯案的附加控罪起訴。

被告週一在公辯律師代表下首度上庭，在沒有作出任何答辯下，辯方指，需要更多時間研究案情，法官宣佈延至星期五早上9點再度開庭，Fisher即時還押，不准保釋。

退庭後，本台嘗試和相信是事主的家人了解過，對方沒有任何回應。

地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）表示，本案是舊金山地檢處本年首度起訴的家庭暴力兇殺案。

謝安宜說：「我懇請任何面臨家暴的人，一定要聯絡當局，尋找一個安全地方，外面有很多為受害者而設的收容所和資源，包括地檢處辦公室在內，我們想為受害者伸出援手。」

她說，案件仍然在調查中，有關死者什麼部位中刀等資料，當局正收集更多證據。

謝安宜說：「現在我還沒有具體相關資料，仍然有待法醫驗屍，暫時還沒有收到他們的報告。」

案發在11月30日，警方接報到Presidio Heights Clay街3295號的公寓，進行人身安全檢查時，發現27歲的女事主沒有任何反應，應急人員表示她當場死亡。

經調查後，舊金山警方上星期四在東灣Concord拘捕Scott Fisher，一旦罪成，他將會面臨26年至終身監禁。

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