【灣區新聞】舊金山金門公園附近一房屋發生三級火警（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）金門公園附近一間房屋發生三級火警，火勢一度相當猛烈，有人從三樓跳出逃生，附近多戶居民需要疏散。

現場是Panhandle區Masonic Avenue 700號路段，在市立大學John Adams校舍對面，消防局指，一間房屋週一凌晨3點多起火。

現場火光熊熊，濃煙衝上半空。

起火房屋頂部和樓板部分崩塌，當局派出約100名消防員灌救，一人受輕傷被救出。

另外有一名女居民從三樓跳出火海，中度受傷，兩人送院治理。

當局又指，一名人士越過封鎖線，嘗試爬上雲梯車，那人被送院接受心理評估。

消防員之後將火撲熄，附近多棟房屋一度需要疏散。

本台週一早上去到現場，附近部分街道被封，交通緩慢，亦可見有消防員繼續留守。

涉事房屋一片熏黑，仍然可以聞到刺鼻的氣味，三樓的樓板塌下，旁邊一間屋亦受到影響，車房有一大片積水。

當局表示，起火房屋的地下，當時正進行工程，正調查起火原因，並以安全為由封鎖三棟受火勢波及的房屋，其他早前疏散的居民就獲准回家。

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