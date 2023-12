【灣區新聞】舊金山金門公園附近一房屋發生三級火警（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)金門公園附近一間房屋發生三級火警,火勢一度相當猛烈,有人從三樓跳出逃生,附近多戶居民需要疏散。

現場是Panhandle區Masonic Avenue 700號路段,在市立大學John Adams校舍對面,消防局指,一間房屋週一凌晨3點多起火。

現場火光熊熊,濃煙衝上半空。

起火房屋頂部和樓板部分崩塌,當局派出約100名消防員灌救,一人受輕傷被救出。

另外有一名女居民從三樓跳出火海,中度受傷,兩人送院治理。

當局又指,一名人士越過封鎖線,嘗試爬上雲梯車,那人被送院接受心理評估。

消防員之後將火撲熄,附近多棟房屋一度需要疏散。

本台週一早上去到現場,附近部分街道被封,交通緩慢,亦可見有消防員繼續留守。

涉事房屋一片熏黑,仍然可以聞到刺鼻的氣味,三樓的樓板塌下,旁邊一間屋亦受到影響,車房有一大片積水。

當局表示,起火房屋的地下,當時正進行工程,正調查起火原因,並以安全為由封鎖三棟受火勢波及的房屋,其他早前疏散的居民就獲准回家。

