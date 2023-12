【KTSF】

紐約市Bronx區一棟6層樓公寓週一下午倒塌,所幸到目前為止並沒有人員受傷。

紐約消防局表示,週一下午3點40分左右,在Univeristy Heights社區一棟6層樓公寓倒榻,公寓的角落,整面牆像被刀削,街道上一堆瓦礫。

碎片中夾雜扭曲的金屬,判斷是來自建築物部份周圍的鷹架。

下午5點前,消防專員在社交媒體表示,還沒有受傷報告,但搜救人員,包括搜救犬還在搜尋是否有人困在瓦礫堆。

