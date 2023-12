【全國新聞】德州高院擱置准許墮胎裁決 達拉斯孕婦到另一個州墮胎

【KTSF】

德州民主黨籍州地區法官日前發出為期14天的臨時限制令,允許達拉斯地區一名31歲孕婦墮胎,但9日晚上,也就是30多個小時後,這項突破德州嚴格墮胎禁令的裁決,被德州最高法院下令擱置,該名孕婦的律師週一表示,她不能再等待了,她去了另一個州做墮胎手術。

31歲的Kate Cox已經懷孕超過20週,但是診斷顯示,胎兒患有致命的疾病,儘管生下來,存活率也非常的低,甚至影響母親以後的生育機會。

婦產科醫生Leilah Zahedi-Spung說:「你讓自己的身體面臨風險,卻沒有任何好處,因為延長妊娠時間,並不會改變存活率

Cox等不到法院的裁決,已經前往別州尋求墮胎手術,但未透露是哪一州。

Cox是歷史性的Roe v. Wade婦女墮胎權案例自去年被聯邦最高法院推翻以來,美國第一位向法院請求墮胎許可的女性,她的訴訟很快就成為德州和其他十幾個共和黨主導的州面臨的挑戰。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。