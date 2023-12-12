【全國新聞】德州高院擱置准許墮胎裁決 達拉斯孕婦到另一個州墮胎

December 12, 2023 新聞, 全國消息

【KTSF】

德州民主黨籍州地區法官日前發出為期14天的臨時限制令，允許達拉斯地區一名31歲孕婦墮胎，但9日晚上，也就是30多個小時後，這項突破德州嚴格墮胎禁令的裁決，被德州最高法院下令擱置，該名孕婦的律師週一表示，她不能再等待了，她去了另一個州做墮胎手術。

31歲的Kate Cox已經懷孕超過20週，但是診斷顯示，胎兒患有致命的疾病，儘管生下來，存活率也非常的低，甚至影響母親以後的生育機會。

婦產科醫生Leilah Zahedi-Spung說：「你讓自己的身體面臨風險，卻沒有任何好處，因為延長妊娠時間，並不會改變存活率

Cox等不到法院的裁決，已經前往別州尋求墮胎手術，但未透露是哪一州。

Cox是歷史性的Roe v. Wade婦女墮胎權案例自去年被聯邦最高法院推翻以來，美國第一位向法院請求墮胎許可的女性，她的訴訟很快就成為德州和其他十幾個共和黨主導的州面臨的挑戰。

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