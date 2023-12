【KTSF】

東灣Castro Valley週一中午發生一宗涉及駕車爭路的槍擊案件,一名老翁在駕車時,另一名駕駛人向其汽車開槍,子彈擊中老翁的汽車,老翁與車內的狗隻沒有受傷。

事發於中午12時40分左右,70歲老翁駕車駛至Foothill大道夾Castro Valley大道時,一輛白色或淺色的四門汽車企圖越過老翁駕駛的汽車。

兩輛汽車接著沿Castro Valley大道東行駛往Redwood路時,駕駛淺色汽車的司機向老翁的汽車開槍,子彈擊中老翁的汽車,他本人沒有受傷。

老翁接著把車駛到附近的加州公路巡警局尋求協助,涉嫌開槍的駕駛人仍然在逃。

