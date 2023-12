【有線新聞】

由共和黨控制的美國國會眾議院最快星期三,表決正式啟動對總統拜登的彈劾調查。

路透引述共和黨消息指領導層仍未落實表決日期,共和黨的眾議院議長約翰遜較早前透露會在周四表決,以便趕及在國會議員放三星期年末假期前通過。

共和黨指控拜登和家人透過拜登在2009至2017年擔任副總統期間,在參與決策過程中非法獲利,同時指控司法部不當干預對拜登兒子亨特的調查,但共和黨一直未有提出實質證據。

