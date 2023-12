【KTSF】

灣區本星期天色晴朗,不會下雨,但氣象局預測,本月中到月尾會下雨,而且降雨量比正常的多。

國家氣象局週一發布未來8到14日的天氣預測圖,顯示加州由12月18日到24日平安夜,降雨量會高於同期平均水平,但現時仍未能準確預測下雨的時間以及雨勢有多大。

當局表示,趁這幾天好天氣,應該把握時間,清理房屋的排水渠,不要被垃圾和樹葉阻塞。

灣區本星期晚上和早晨時分較冷,最低氣溫只有華氏30多度到40度左右,日間氣溫60多度。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。