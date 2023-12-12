【灣區新聞】調查發現重返辦公室上班趨勢正在上升（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

遠距上班的情況正逐漸在改變中，重返辦公室上班的趨勢正在上升，根據Bay Area Council的調查，灣區有約3分之2的公司估計，員工一週至少有三天到公司上班。

舊金山觀察家報（Examiner）報導指出，根據Bay Area Council的經濟研究所在11月份對超過100間公司進行的調查顯示，有64%受訪者估計，他們的員工每週至少來辦公室三天，這個數字比2022年同期高出11個百分點，比2023年9月的統計高出2個百分點。

其中有26%的公司，員工每週到辦公室三天，有12%的公司，員工每週到辦公室四天。

至於仍維持遠距上班的公司，在去年11月的調查有23%，今年的調查則下降至10%。

職場上員工偏向哪一種工作型態呢？我們隨機訪問一些民眾。

高科技公司員工Nathan Chen說：「我是喜歡去辦公室的，因為我的辦公室是有很多免費的食物，還有健身房、還有很多東西可以用，但是如果可以去不同的辦公室，我可能會喜歡一點，像我的公司Meta，它要求一定要在你登記的辦公室，那我可能會想說，我去紐約或我去西雅圖玩，也可以去那邊工作，那會還不錯，所以希望可以更彈性一點。」

華裔民眾Victor Liu說：「我覺得可能在家裡和公司上班，都各有好處，公司應該允許大家多花時間在家裡和在辦公室，在辦公室的話，大家有更好的溝通、交流，在家裡的話，可以照顧家裡的小孩、老人，而且也會比較有一個舒適的工作環境。」

自雇人士Carol說：「全職待在家不好，最好出去社交，看你的朋友。」

小商家們也有話要說。

小商業主Ted Mark說：「電腦是很棒的東西，我覺得很好，我也學如何使用它，但是它也剝奪人們出去和購物。」

重返辦公室工作的趨勢，對於舊金山是好消息，觀察家報的報導指出，舊金山市中心的經濟復甦，落後於其他地區，Kastle Systems記錄顯示，感恩節後的周三，舊金山大都會區的現場辦公人數僅為四成，是該公司每週發布同類型十個城市中最低的。

另外，舊金山市中心的辦公室空置率，11月達到創紀錄的35%，這些都使得周邊企業受到衝擊。

根據市府數據，今年第二季，舊金山金融區銷售稅收入比2019年同期下降了25%，僅有近690萬美元，比起舊金山大部分社區還差一大截。

另外，根據本地ABC7電視台報導，舊金山市中心有商家認為，當地對於重返辦公室支持不足。

以舊金山市府來說，儘管大多數雇員都恢復到辦公室上班，但並非所有人，而且也不是五天都到辦公室工作。

有商家向ABC7表示，只有全部的人都恢復到辦公室上班五天，他們才能生存下去。

在被問到這一問題時，市長布里德表示，市府34,000名員工當中，大多數都已重返工作崗位，不是全部，但市府大樓和其他市府建築的辦公室幾乎已滿，許多仍遠距上班的人，很多都是技術支援。

市府並提供數據表示，大約4分之3的市府員工有全職回到辦公室工作。

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