【灣區新聞】調查發現重返辦公室上班趨勢正在上升（視頻）

遠距上班的情況正逐漸在改變中,重返辦公室上班的趨勢正在上升,根據Bay Area Council的調查,灣區有約3分之2的公司估計,員工一週至少有三天到公司上班。

舊金山觀察家報(Examiner)報導指出,根據Bay Area Council的經濟研究所在11月份對超過100間公司進行的調查顯示,有64%受訪者估計,他們的員工每週至少來辦公室三天,這個數字比2022年同期高出11個百分點,比2023年9月的統計高出2個百分點。

其中有26%的公司,員工每週到辦公室三天,有12%的公司,員工每週到辦公室四天。

至於仍維持遠距上班的公司,在去年11月的調查有23%,今年的調查則下降至10%。

職場上員工偏向哪一種工作型態呢?我們隨機訪問一些民眾。

高科技公司員工Nathan Chen說:「我是喜歡去辦公室的,因為我的辦公室是有很多免費的食物,還有健身房、還有很多東西可以用,但是如果可以去不同的辦公室,我可能會喜歡一點,像我的公司Meta,它要求一定要在你登記的辦公室,那我可能會想說,我去紐約或我去西雅圖玩,也可以去那邊工作,那會還不錯,所以希望可以更彈性一點。」

華裔民眾Victor Liu說:「我覺得可能在家裡和公司上班,都各有好處,公司應該允許大家多花時間在家裡和在辦公室,在辦公室的話,大家有更好的溝通、交流,在家裡的話,可以照顧家裡的小孩、老人,而且也會比較有一個舒適的工作環境。」

自雇人士Carol說:「全職待在家不好,最好出去社交,看你的朋友。」

小商家們也有話要說。

小商業主Ted Mark說:「電腦是很棒的東西,我覺得很好,我也學如何使用它,但是它也剝奪人們出去和購物。」

重返辦公室工作的趨勢,對於舊金山是好消息,觀察家報的報導指出,舊金山市中心的經濟復甦,落後於其他地區,Kastle Systems記錄顯示,感恩節後的周三,舊金山大都會區的現場辦公人數僅為四成,是該公司每週發布同類型十個城市中最低的。

另外,舊金山市中心的辦公室空置率,11月達到創紀錄的35%,這些都使得周邊企業受到衝擊。

根據市府數據,今年第二季,舊金山金融區銷售稅收入比2019年同期下降了25%,僅有近690萬美元,比起舊金山大部分社區還差一大截。

另外,根據本地ABC7電視台報導,舊金山市中心有商家認為,當地對於重返辦公室支持不足。

以舊金山市府來說,儘管大多數雇員都恢復到辦公室上班,但並非所有人,而且也不是五天都到辦公室工作。

有商家向ABC7表示,只有全部的人都恢復到辦公室上班五天,他們才能生存下去。

在被問到這一問題時,市長布里德表示,市府34,000名員工當中,大多數都已重返工作崗位,不是全部,但市府大樓和其他市府建築的辦公室幾乎已滿,許多仍遠距上班的人,很多都是技術支援。

市府並提供數據表示,大約4分之3的市府員工有全職回到辦公室工作。

